China deelt spectaculaire foto’s van Mars

De China National Space Administration heeft donderdagochtend de eerste high-definition foto’s van Mars gedeeld die door het nationaal ruimtevaartuig getrokken zijn. Het gaat om drie beelden, twee in zwart-wit en eentje in kleur.

De twee zwart-witfoto’s werden gemaakt door de camera op de Tianwen-1-sonde toen het ruimtevaartuig in een baan rond Mars aan het reizen was. Dat meldt de administratie op haar website. De Tianwen-1 bevond zich toen op zo’n 330 tot 350 kilometer boven Mars. Op de foto’s zijn kraters, zandduinen en bergruggen van de rode planeet duidelijk te zien.

De kleurenfoto is gemaakt door een andere camera, die de noordpool van Mars laat zien.

Zesde rover op Mars

Tianwen 1, de eerste onafhankelijke Mars-missie van China, werd op 23 juli gelanceerd vanuit het Wenchang Space Launch Center in de provincie Hainan.

Het uiteindelijke doel van de Tianwen-1-missie is om in mei of juni een rover te laten landen op het zuidelijke deel van Mars om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Als de zeer autonome machine goed functioneert, zal het de zesde rover zijn die ooit op Mars is ingezet, na zijn vijf voorgangers uit de Verenigde Staten.

De Tianwen-1 Foto: AP

