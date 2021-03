Politie pakt negen ‘pedojagers’ op: ‘Recht mag niet in eigen handen genomen worden’

De Antwerpse politie heeft deze week negen ‘pedojagers’ opgepakt. Dat zijn mensen die op sociale media actief speuren naar pedoseksuelen en hen in de val proberen lokken. Bij twee van hen nam de politie een heus arsenaal aan wapens en munitie in beslag. Het is nog niet duidelijk of ze ook daadwerkelijk slachtoffers hebben gemaakt.

De Antwerpse politie kwam de verdachten op het spoor via een gesloten Facebookgroep. ‘De speurders van de afdeling Intel merkten hoe er werd opgeroepen om te jagen op mannen met een pedoseksuele voorkeur. Daarop werd een onderzoek opgestart’, vertelt woordvoerder Sven Lommaert van de Antwerpse politie.

Na onderzoek kwamen tien Belgische verdachten in beeld. Ze zouden zich actief bezighouden met het organiseren van een jachtpartij op pedoseksuelen. Tijdens tien huisbezoekingen in heel Vlaanderen werden negen personen opgepakt. ‘Het gaat om acht mannen en een vrouw, allen tussen 20 en 38 jaar oud’, aldus Lommaert.

Bij twee van hen werd een arsenaal aan wapens en munitie in beslag genomen. ‘Het gaat om negen illegale vuurwapens, vier geregistreerde vuurwapens, zeven airsoftwapens, acht dolken, twee boksijzers en een matrak’, zegt Lommaert. Tijdens de huiszoekingen werden ook heel wat gsm’s, laptops en tablets in beslag genomen.

Dodelijke afloop

Verder onderzoek moet uitwijzen of die wapens ook daadwerkelijk gebruikt werden bij criminele feiten. Het is ook nog niet duidelijk of de negen personen effectief slachtoffers hebben gemaakt. Na verhoor werden twee mannen voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

‘Pedohunten’ is in België een relatief nieuw fenomeen. De ‘jagers’ lokken vermoedelijke pedofielen via chatrooms naar een fysieke afspraak voor een confrontatie. In het Nederlandse Arnhem kende zo’n confrontatie eind vorig jaar al een dodelijke afloop. Een groep jongeren sloeg een 73-jarige man in elkaar voor zijn woning, om hem een lesje te leren. De man kwam echter slecht ten val en overleed enkele uren later in het ziekenhuis.

‘Hoewel pedojagers soms worden verheerlijkt, kan de politie niet toelaten dat mensen zelf voor rechter spelen. Ook niet wanneer ze denken dat iemand iets doet dat verboden is’, zegt Lommaert. ‘Politie en parket geven dan ook een krachtig signaal dat het recht in eigen handen nemen niet wordt getolereerd. Wie een vermoeden heeft van kindermisbruik, moet hiermee naar de politie stappen.’