Navalny ‘stelt het goed’ in quarantainecel

Aleksej Navalny heeft zijn voorlopige cel in Moskou verlaten en zou in quarantaine zitten om later naar een strafkamp te verhuizen. De verblijfplaats van de Russische Kremlin-criticus was tot nog toe geheim. Ondanks de vele ontberingen voelt hij zich goed, laat zijn advocaat weten.

Volgens het Russische persagentschap Tass zit Aleksej Navalny in de gevangenis van Koltsjoegino in de oblast Vladimir, een regio ten noordoosten van Moskou. Hij zou er tot vijftien dagen verblijven om dan mogelijk definitief te verhuizen naar het strafkamp IK-2 in dezelfde regio op enkele uren rijden van Moskou. Eerder bevestigden Russische media en onafhankelijke organisaties dat hij zich al in het beruchte strafkamp Pokrov IK-2 bevond.

‘Zelfs geen waterkoker’

Zijn advocaat, Vadim Kobzev, heeft met hem kunnen praten en hij zou het goed stellen. Via Twitter liet hij weten dat Navalny de cel deelt met twee anderen, maar geïsoleerd wordt van de buitenwereld en geen brieven mag ontvangen. ‘Er is niets in de cel behalve een tv-toestel. Er is geen koelkast of zelfs maar een waterkoker.’

Navalny is in januari gearresteerd en veroordeeld nadat hij was teruggekeerd uit Duitsland. Daar herstelde hij van wat volgens de Duitse autoriteiten een vergiftiging met het verboden zenuwgas novitsjok was. Zijn ziekte en gevangenschap hebben geleid tot een diplomatiek conflict tussen Rusland en het Westen.