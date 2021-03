EK indoor | Elise Vanderelst naar finale 1.500m, Vanessa Scaunet haalt halve finales 800m

Elise Vanderelst heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van de 1.500m op het EK indooratletiek in het Poolse Torun. Op de 800 meter kon Vanessa Scaunet zich plaatsen voor de halve finales.

Vanderelst finishte in de eerste reeks als derde in 4:10.49. Ze moest de Britse Holly Archer (4:09.77) en de Duitse Gesa-Felicitas Krause (4:09.92) laten voorgaan. Uiteindelijk werd Vanderelst nog opgevist met de beste verliezende tijd. Zaterdagavond om 19.50 uur loopt ze de finale.

De enige andere Belgische, Lindsey De Grande, werd laatste in haar reeks met een tijd van 4:18.45 en is uitgeschakeld.

Een maand geleden scherpte Elise Vanderelst op de World Indoor Tour-meeting in het Franse Liévin het Belgische record aan tot 4:05.71. Het vorige BR stond sinds 2011 op naam van Lindsey De Grande met 4:09.18. De Grande is toe aan haar tweede EK indoor bij de elite, tien jaar geleden in Parijs werd ze zesde. Nadien sloeg het noodlot toe en werd er chronische leukemie vastgesteld, een aandoening waar ze nog steeds mee worstelt.

Ook 1 op 2 op 800 meter

Op de 800 meter heeft Vanessa Scaunet zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van de 800m. Mirte Fannes wist zich net niet te kwalificeren.

Scaunet bikkelde in de vierde reeks met Hedda Hynne voor de derde plaats. Uiteindelijk finishte ze in 2:06.44 en kon ze de Noorse met twee honderdsten van een seconde achter zich houden.

In de tweede reeks kwam Fannes drie honderdsten tekort om zich bij de beste drie te scharen. Ze finishte in 2:05.65 en moest nipt de Zwitserse Selina Rutz-Büchel (2:05.62) voorlaten.

Beide Belgische atletes werden gedelibereerd voor dit EK.

De halve finales vinden zaterdagavond plaats vanaf 19u00. De finale is zondagavond om 18u13 voorzien.