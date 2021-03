Met het weekend voor de deur weidt Van Gucht uit over het verschil tussen het besmettingsrisico bij buiten- en binnenactiviteiten. ‘De kans op besmetting in de buitenlucht is lager, maar reëel’, zegt hij.

Het weekend wordt fris en zonnig. We zullen elkaar dus allicht weer massaal buiten treffen. Bovendien is er politiek animo om de buitenbubbel te vergroten naar acht. Maar wat zijn de risico’s in de buitenlucht? En waar moet je op letten?

Op de persconferentie van Sciensano vrijdagmiddag legt viroloog Steven Van Gucht de verschillen uit. ‘De kans op besmetting in de buitenlucht is lager, maar reëel’, begint hij. De werking van druppels is cruciaal om de risico’s in te schatten. ‘Grote druppels, die we vooral uitstoten bij het spreken, vallen snel neer en reiken niet verder dan 1 meter. Daarom is die afstand zo belangrijk’, verduidelijkt Van Gucht. Een mondmasker helpt om die druppels geen kans te geven. ‘Het vangt grote druppels op vooraleer die kunnen verdampen tot kleinere druppels.’

En daar knelt het schoentje. Mensen zijn geneigd om het mondmasker af te nemen om samen een snack of drankje te nuttigen, of om gezellig te keuvelen. Net op die momenten schuiven we ook dichter bij elkaar, merkt Van Gucht op. Op dezelfde manier vinden de meest risicovolle interacties plaats vlak voor of na een activiteit, bij de verplaatsing of nabespreking. ‘Carpoolen is een groter risico dan het openbaar vervoer’, weet Van Gucht.

• Alle cijfers die u nodig hebt over het coronavirus in België

Minder aerosolen, minder superverspreiding

Maar wat maakt de buitenlucht dan zoveel beter? ‘Kleine druppels, de zogenaamde aerosolen, vervliegen en verdunnen in de buitenlucht zeer snel door hun klein volume’, legt Van Gucht uit. ‘Binnen kunnen die zowel op korte als lange afstand besmettelijk zijn. Ze blijven voor onze mond hangen en stapelen zich op.’ Van Gucht vergelijkt de werking met sigarettenrook. Ook die blijft binnen veel meer hangen, zeker wanneer de ramen gesloten blijven. Door verwarming wordt de binnenlucht bovendien extra droog. Zo worden grote druppels makkelijker kleinere, zwevende druppels.

Doordat grote druppels in de buitenlucht minder snel verdunnen en zich opstapelen komt superverspreiding daar amper voor. ‘Maar het risico bestaat’, waarschuwen de virologen. Van Gucht haalt het voorbeeld aan van de bijeenkomst in de rozentuin van het Witte Huis, waar een uitbraak plaatsvond onder Amerikaanse prominenten die het niet zo nauw namen met de voorzorgsmaatregelen. In dat opzicht raadt Sciensano ook af om buiten samen te troepen in markthallen of halfopen tenten.

Steven Van Gucht vat het risico als volgt samen: ‘Alles hangt af van het aantal contacten, de dichtheid en de duur van de contacten.’

Tips om besmetting in de buitenlucht te voorkomen:

• Vermijd carpoolen, neem het openbaar vervoer waar je afstand kunt houden.

• Wees extra waakzaam op risicomomenten waar de aandacht verslapt: houd afstand bij het nuttigen van een snack of drank, draag je mondmasker bij het nabespreken of gezellig keuvelen.

• Spreek buiten af in beperkte kring.

• Vermijd drukke plaatsen, markthallen of halfopen tenten.

• Slecht weer? Zet in geen geval de activiteit binnen verder. Keer terug naar huis.

• En daaropvolgend: combineer binnenactiviteiten niet met buitenactiviteiten.