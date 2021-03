Iguacel als enige Belgische man naar halve finales 400 meter, Bolingo als enige vrouw

Christian Iguacel plaatste zich vrijdag als enige Belg voor de halve finales van de 400m bij de mannen op het EK indooratletiek in het Poolse Torun. Bij de vrouwen kon Cynthia Bolingo zich als enige Belgische plaatsen.

Iguacel eindigde in de derde reeks knap op de tweede plaats, achter de Spanjaard Oscar Husillos (46.83). Iguacel scherpte zijn persoonlijk record met negen honderdsten aan tot 47.07. De twee andere Belgen, Dylan Borlée en Alexander Doom, konden zich niet plaatsen. Ze werden respectievelijk derde en vierde in hun reeks.

Vooral voor Borlée was dat een domper. Met 46.99 zette hij zijn beste prestatie van het seizoen neer en was hij zelfs sneller dan Iguacel. Maar bij de mannen werd geen rekening gehouden met verliezende tijden, enkel de twee eersten van elke reeks stootten door. Doom bleef met 47.18 boven zijn persoonlijk record van 47.00.

Borlée en Doom kunnen zich nu focussen op de 4x400m van zondag. Iguacel loopt vanavond zijn halve finale.

Bolingo opgevist

Ook in de reeksen van de 400 meter bij de vrouwen kwamen drie landgenoten aan de start. Cynthia Bolingo plaatste zich als enige voor de halve finales. Ze finishte als derde in een seizoensbeste van 52.27 en werd opgevist met de snelste van de verliezende tijden - die wel van tel waren bij de vrouwen.

In de tweede reeks eindigde Camille Laus als vierde in 53.68. Ze bleef zo bijna een seconde boven haar persoonlijk record van 52.79. Hanne Maudens (PR: 53.52) werd in de vijfde reeks vijfde en laatste in 53.63.

Bolingo, die een lange periode met aanhoudende achillespeesklachten achter de rug heeft, zorgde twee jaar geleden op het EK indoor in Glasgow nog voor de verrassing door op de 400m zilver te veroveren. Dat deed ze toen in Schotland in een tijd van 51.62. Dat Belgisch record heeft ze nog steeds in haar bezit. Voormalig meerkampster Hanne Maudens stond voor de eerste keer aan de start van een individueel loopnummer op een groot toernooi.

De halve finales staan vrijdagavond vanaf 19u33 geprogrammeerd. De finale wordt zaterdag om 20u25 afgewerkt.