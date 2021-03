De zenuwen staan hooggespannen in het Britse koningshuis, want zondag wordt in de VS het langverwacht interview van Oprah Winfrey met prins Harry en Meghan Markle uitgezonden. De voorproefjes die al gelost werden, deden al heel wat stof opwaaien. Maar hoe is het zover gekomen? Een terugblik op de blitzcarrière van Meghan Markle als werkende royal. Het koppel kon hun relatie een tijdlang geheimhouden, maar in november 2016 werd bekend dat prins Harry een relatie had met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. In november 2017 kwam het koppel naar buiten met het nieuws van hun verloving. In een interview met BBC vertelden ze hoe ze elkaar leerden kennen en hoe Harry Meghan ten huwelijk vroeg. ‘Het was zo romantisch’, zei een stralende Markle. De Britten kijken daarna maandenlang uit naar het huwelijk. Er kijken in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 28 miljoen mensen naar de Royal Wedding. Over de hele wereld kijken honderden miljoenen mensen live naar het jawoord van Harry en Meghan. Meghan en Harry hebben een erg troebele relatie met de Britse pers. Van in het begin vraagt prins Harry om zijn wederhelft niet zo te belagen. Maar het gaat van kwaad naar erger. Meghan had het ook moeilijk met de voortduren aanvallen op haar gedrag en persoon. Zo stond Engeland in rep en roer, omdat ze zelf de deur van haar wagen had dichtgeslagen. Er volgt ook goed nieuws: het koppel verwelkomt hun zoontje Archie. Prins Harry grapte er meteen op los bij de voorstelling van hun kind: ‘Hij heeft al wat baardgroei.’ Het koppel kreeg overigens de kritiek dat ze te lang zouden gewacht hebben met hun zoon aan de wereld te tonen. Die ‘Megxit’ wordt aangekondigd op 8 januari 2020. Vooral de giftige relatie met de Britse tabloidpers speelt hen parten. Een paar weken later geeft Harry duiding bij hun vertrek.

Het koppel verhuist van Groot-Brittannië naar Canada, maar belanden al snel in Californië, de thuisbasis van Markle in de Verenigde Staten. Van daaruit laat het koppel af en toe van zich horen. Zo deelde Meghan Markle een schattige video van zoontje Archie in mei 2020.

Er werd al een tipje van de sluier opgelicht over het langverwachte interview met Oprah. Zo zei prins Harry dat ‘het ongelooflijk zwaar was’. ‘Maar we hadden op zijn minst elkaar’. Ook Meghan werd al aan het woord gelaten. ‘Hoe kunnen ze verwachten dat we zwijgen, wanneer The Firm (de Britse koninklijke familie en het personeel, red.) een actieve rol in het bestendigen van onwaarheden over ons speelde?’

Wie het integrale gesprek tussen Harry, Meghan en Oprah wil zien, kan daarvoor maandagavond afstemmen op de openbare omroep Eén, om 21.20 uur.