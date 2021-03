Man die voeten op bureau Pelosi legde tijdens bestorming Capitool, heeft driftbui in rechtbank

Richard Barnett wordt er van beschuldigd tijdens de bestorming van het Capitool ingebroken te hebben in het kantoor van Nancy Pelosi, voorzitster van het Huis van Afgevaardigden. Tijdens een virtuele rechtzetting donderdag, schreeuwde de man volgens The New York Times dat het ‘niet eerlijk’ is dat hij nog steeds in de gevangenis zit.

Het is een van de bekendste foto’s van de bestorming van het Capitool op 6 januari: de 60-jarige Barnett zelfvoldaan zitten in het kantoor van Pelosi, met een van zijn voeten op haar bureau. Aan zijn riem hangt een verdovingsgeweer dat voor rundvee gebruikt wordt.

Twee dagen na de foto werd de man uit Arkansas gearresteerd. Hij wordt er van beschuldigd ingebroken te hebben in het kantoor van Pelosi en post van haar te hebben gestolen. Twee maanden na de bestorming zit hij nog steeds in de cel. Tijdens een hoorzitting, die virtueel plaatsvond omwille van de coronapandemie, maakte hij in een driftbui duidelijk dat hij dat ‘oneerlijk’ vond. Volgens The New York Times riep hij dat naar zowel de rechter als naar zijn advocaten.

Barnett probeert al sinds zijn arrestatie tevergeefs vrij te komen in afwachting van zijn proces. Toen de rechter de volgende hoorzitting vastlegde in mei, was het geduld van Barnett op. Hij riep uit dat hij niet ‘nog eens een maand’ in de gevangenis kon blijven.

‘Ze rekken dit uit’, schreeuwde hij. ‘Alle anderen laten ze wel vrij!’ De gemoederen zaten zo hoog dat een korte pauze nodig was. Toen de hoorzitting hervat werd, zei de rechter dat hij een nieuw verzoek tot vrijlating zou overwegen indien de advocaten van Barnett dit indienen.

Een van de advocaten van Barnett liet zich naar de hoorzitting aan USA Today ontvallen dat zijn client volgens hem nog in de gevangenis zit door de beruchte foto. ‘Zonder die foto zou hij op dit moment vrij zijn.’

4 maart 2021

De capitoolpolitie vreesde overigens dat er donderdag opnieuw een bestorming van het Capitool zou plaatsvinden. Het verplichtte een zitting van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden af te gelasten.

De Amerikaanse QAnon-samenzweringstheorieën hebben immers ingang gevonden bij radicale Trumpsupporters. Overtuigd door QAnon verwachtten velen van hen dat voormalig president Trump opnieuw ingewijd wordt op 4 maart. ‘Als dat niet zo is, zouden sommigen van ons weleens het heft in eigen handen durven nemen’, klonk het onder meer op sociale media.

Uiteindelijk gebeurde er op de dag zelf niets noemenswaardig. Het capitool was erg beveiligd en ‘extremistische influencers en organisaties hebben hun volgers actief ontmoedigd iets de ondernemen op die datum’, aldus Jared Holt, een Amerikaans onderzoeker die zich bezig houdt met binnenlands extremisme, aan VOX.

Reconstructie: Trump-aanhangers bestormen Capitool