Eerste test met coronavaccin op mensapen

In de zoo van de Amerikaanse stad San Diego zijn negen mensapen behandeld met een coronavaccin voor huisdieren. Eerder raakten acht gorilla’s van de zoo besmet met het virus. De zoo hoopt met het vaccin verdere besmettingen bij mensapen te voorkomen.

Vier orang-oetans en vijf bonobo’s kregen in de loop van februari twee spuitjes van een coronavaccin voor dieren. Ze hebben geen last van bijwerkingen en stellen het goed, vertelde Nadine Lamberski, verantwoordelijke diergezondheid en dieren in het wild van de zoo in San Diego aan het tijdschrift National Geographic.

In januari raakte de troep van acht gorilla’s in de zoo besmet met het coronavirus, ondanks de sluiting van de zoo en verregaande veiligheidsmaatregelen bij het verzorgingspersoneel. Dat veroorzaakte heel wat bezorgdheid over de mensapen in de zoo, die met uitsterven bedreigd zijn.

‘Ik heb in mijn carrière nog nooit zo vroeg toegang gehad tot een vaccin, en ik moet zeggen dat ik nog nooit zo’n allesoverheersende drang heb gehad om het te gebruiken’, zei een bezorgde Lamberski. Binnenkort zal het bloed van de gevaccineerde orang-oetans en bonobo’s getest worden op antilichamen.

Zoetis, een farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in diergeneeskundige producten, begon met de ontwikkeling van het vaccin een jaar geleden. Het was bedoeld voor honden en katten, nadat een hond in Hongkong positief testte voor het virus. In oktober vorig jaar oordeelde het bedrijf dat het vaccin veilig en effectief is voor honden en katten.