Het aantal opnames van coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft stijgen. Tegelijk lijkt de piek in de besmettingen bereikt. Dat stemt viroloog Steven Van Gucht hoopvol. ‘Ondanks dat we terecht al eens meer zeuren of morren, gaan we ons duidelijk niet laten kennen’, klinkt het. 15 procent van de huisartsen heeft antistoffen in het bloed.

Is de derde golf vermeden? Bij Sciensano glooit voorzichtige hoop aan de horizon. Viroloog Steven Van Gucht verwacht dat het aantal besmettingen morgen opnieuw een daling zal optekenen. ‘Daarmee zou vorige week het hoogtepunt bereikt zijn van de nieuwe opstoot’, stelt hij. We doen het zo beter dan onze buurlanden, benadrukt Van Gucht. ‘Ondanks dat we terecht al eens meer zeuren of morren, gaan we ons duidelijk niet laten kennen’, klinkt het vastbesloten. Aan de vooravond van het Overlegcomité laat van Gucht optekenen dat ‘minder strenge maatregelen kunnen werken mits de bevolking ze blijft respecteren en volgen.’

Het virus blijft natuurlijk gevaarlijk. De voorbije week kwamen er dagelijks 156 nieuwe patiënten bij in de ziekenhuizen. Dat is 23 procent meer dan de week ervoor. Sciensano hoopt dat deze cijfers binnenkort in navolging van de besmettingscijfers zullen stabiliseren. In totaal liggen er 1.906 covid-patiënten in de ziekenhuizen.

Het aantal overlijdens ligt wel in dalende lijn, met dank aan de vaccinaties in de woonzorgcentra. Het aantal overlijdens in de wzc’s ligt 58 procent lager dan de week ervoor. Bij de algemene bevolking is er een stijging van 32 procent. In de voorbije week werden er gemiddeld 26 overlijdens per dag betreurd.

Dat de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra zich aftekent in de cijfers, stemt het Nationaal Crisiscentrum hoopvol. Grote uitbraken met tien of meer gevallen worden steeds zeldzamer, merkt Van Gucht op. Hij erkent ook de rol van het zorgpersoneel. ‘Ze hebben ongetwijfeld het zwaarste jaar in hun carrière achter de rug. Hopelijk kunnen ze nu een rustigere tijd tegemoet gaan’, klinkt het.

Opkomst Britse variant

De Britse variant is stilaan dominant in België: de variant bedraagt iets meer dan de helft van de besmettingen. De Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant krijgen veel minder voet aan de grond, met respectievelijk 4,4 en 1,9 procent van de besmettingen.

In België is er nog geen indicatie dat mensen zieker worden door de Britse variant. Dat bleek wel uit Deense en Britse studies. Uit Britse cijfers zou ook een dodelijker verloop naar voor komen. Momenteel ziet Sciensano wel en grotere proportie van ziekenhuispatiënten die opgenomen worden op intensieve, maar of de Britse variant daarvan de oorzaak is, kan nog niet gezegd worden.

Risico in buitenlucht

Met het weekend voor de deur weidt Van Gucht uit over het verschil tussen het besmettingsrisico bij buiten- en binnenactiviteiten. ‘De kans op besmetting in de buitenlucht is lager, maar reëel’, zegt hij. Het is vooral belangrijk om buiten afstand te houden en een mondmasker te dragen bij gesprekken. Op die manier krijgen de dikke druppels amper kans. Vorming van kleine druppels, zogenaamde aerosolen, die lang in de lucht blijven hangen, is in de buitenlucht veel minder mogelijk. Daarom is ventilatie in binnenruimtes cruciaal. In dat opzicht raadt Sciensano ook af om buiten samen te troepen in markthallen of halfopen tenten.

Antilichamen

Voor het eerst kon Sciensano data voorstellen van antistoffenonderzoek bij huisartsen: 15.1 procent van de huisartsen heeft antistoffen in het bloed, gemeten vanaf 24 december tot 8 januari. Regionaal zijn er wel grote verschillen: in Vlaanderen heeft maar 11.3 procent van de huisartsen antistoffen, vergeleken met 20.4 procent in Wallonië. Onder de gezondheidswerkers (nationaal) heeft 24 procent antilichamen. Bij de bloeddonoren ligt dat percentage op 15 procent.