Enkele marktkramers kregen donderdagochtend in Harelbeke letterlijk een koude douche. Compleet onverwacht kwam er water uit de grond en spoot het een kwartier lang tot een meter hoog. ‘Die kleren zijn beschadigd. Ik zal ze goedkoper moeten verkopen.’

Ze staat al 43 jaar op de markt, maar wat donderdagochtend in Harelbeke gebeurde, maakte Marianne Francois (63) uit Zulte nog nooit mee. Om 9 uur kwam er plots water uit de grond, water dat wel tot een meter hoog spoot. De fonteintjes die in de zomer voor vertier moeten zorgen op het nieuwe Marktplein schoten plots in gang. ‘Ik schrok me rot’, zegt Francois. ‘Ik was net alles wat aan het afschermen voor de regen toen het gebeurde. Ik dacht nog ‘wat voor stortbui is dat’, maar het water kwam uit de grond’, zegt de marktkraamster.

Na een kwartier slaagde het verantwoordelijke bedrijf Aquafontal erin de fonteinen stil te leggen. De fontein werd woensdag succesvol gekoppeld aan de bediening op afstand, maar onze programmeur vergat de zekeringen van de pompen af te leggen. Daardoor bleven ze de tijdelijke klokinstellingen van de afstandsbediening volgen met het gekende resultaat’, zegt Sam Storme van Aquafontal. ‘We nemen deze menselijke fout volledig op ons en verontschuldigen ons dan ook tegenover de marktkramers, bezoekers en het stadsbestuur.’