Nafi Thiam en Noor Vidts beginnen goed aan vijfkamp op EK indoor

Nafi Thiam is goed begonnen aan de vijfkamp op het EK indooratletiek in het Poolse Torun. Op de 60m horden won ze vrijdag de eerste reeks in een seizoensbeste van 8.31. Noor Vidts werd in de tweede reeks vierde in 8.27, een persoonlijk record.

Thiam, hersteld van een coronabesmetting, sprokkelde 1059 punten en staat daarmee voorlopig op de vijfde plaats. Haar persoonlijk record bedraagt 8.23.

Vidts kreeg 1068 punten achter haar naam, goed voor de derde stek. Haar vorige PR was 8.33.

De Britse Holly Mills staat met 1079 punten aan de leiding na het eerste nummer. Met een chrono van 8.22 was ze de snelste op de 60m horden.

Nafi Thiam, de regerende olympische kampioene op de zevenkamp, werkt haar eerste vijfkamp af in vier jaar. In 2017 in Belgrado veroverde ze de Europese indoortitel, en dat was tot vrijdag haar laatste vijfkamp. Noor Vidts maakte begin dit jaar op de vijfkamp in het Franse Aubière indruk door met 4.665 punten een beste wereldjaarprestatie neer te zetten.

De tweede proef, het hoogspringen, gaat om 10.52 uur van start. Dat is gewoonlijk het sterkste nummer van Thiam. Op het ochtendprogramma staat ook nog het kogelstoten (13.05 uur) op het programma. Vrijdagavond volgen het verspringen (19.00 uur) en de afsluitende 800m (20.45 uur).