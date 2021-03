Eindelijk groen licht voor debat met burgers over toekomst EU: wat doet Verhofstadt?

Het Europees ­Parlement stemt in met de zware structuur voor de burgerbevraging over de toekomst van de Unie. Wellicht doet Verhofstadt toch mee.

De conferentie over de toekomst van de Europese Unie moet zo snel mogelijk kunnen beginnen. Om die reden stemden de fractieleiders van het Europees Parlement gisteren uiteindelijk in met een compromisvoorstel over de structuur. Maandenlang werd de conferentie gegijzeld door de pandemie en vooral door de vraag wie alles zou mogen leiden. Het Europees Parlement hield vast aan Guy Verhofstadt, verschillende lidstaten wilden niet van de Belgische ex-premier weten en eisten een andere oplossing.

‘De conferentie is een unieke ­oefening in participatieve democratie’, zei Dacian Ciolos, fractie­leider van de liberalen. ‘Alle problemen van Europa zullen op tafel ­komen. Alle oplossingen zullen overwogen worden. Het zal een conferentie worden mét de burgers en zonder taboes.’

Het compromis zadelt de con­ferentie wel op met een ‘bureau­cratisch circus’, zoals Verhofstadt vrijdag liet verstaan. Bovenaan komt een triumviraat met de voorzitters van de drie instellingen – de Commissie, het parlement en de lidstaten. Daaronder komt een uitvoerend comité dat de facto bij unanimiteit alle concrete beslissingen moet nemen en behalve een rist­ ­observatoren negen leden telt – drie van elke instelling. En van die negen zouden er drie, één per instelling, ook nog eens fungeren als voor­zitter. De drie vertegenwoordigers van het parlement zouden uit de drie grote fracties komen – de EVP, de ­sociaaldemocraten en de liberalen.

De vraag is wat Verhofstadt nu zal doen. Vrijdag klonk het nog dat hij past voor zo’n zware structuur. Maar de liberale fractie probeert hem ervan te overtuigen toch aan boord te komen. In een bijkomende verklaring dringt het Europees Parlement er opnieuw op aan dat het een leidende rol zou mogen spelen in de dagelijkse werking en de praktische organisatie. Als er volgende week alsnog een manier gevonden wordt om dat zo te laten over­komen, zou Verhofstadt alsnog ­bereid zijn één van de zes voorzitters te worden. Voor de lidstaten komt het er vooral op aan dat de Belgische ex-premier netjes ingekapseld zit.