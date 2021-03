‘Universiteit Antwerpen geeft schoonmakers duw richting armoede’

Honderden medewerkers van de Universiteit Antwerpen hebben een petitie ondertekend om het schoonmaak­personeel te ondersteunen.

Doordat de universiteit een nieuw raamcontract heeft afgesloten met het bedrijf ISS, wordt het poets­personeel ontslagen en daarna onder nieuwe voorwaarden opnieuw aangeworven. Het aantal werkuren zal lager liggen omdat het schoonmaakbedrijf ‘inefficiënties’ wil wegwerken. Daardoor kan de universiteit 18 procent besparen.

De petitie is een initiatief van het 8 maart-comité, genoemd naar de datum van de internationale vrouwendag die maandag wordt gehouden. De leden eisen dat de universiteit het nieuwe contract met ISS terugdraait, en een debat organiseert over het ‘insourcen’ van het schoonmaakpersoneel. Dat betekent dat zij niet langer voor ISS zouden werken, maar voor de universiteit zelf. Ook vraagt het comité dat universitaire expertise wordt benut, in plaats van een beroep te doen op externe consultants. De Universiteit Antwerpen heeft een naam hoog te houden op het gebied van armoede-onderzoek, en geeft onder meer het Jaarboek Armoede uit.

‘Door de besparing geeft de universiteit deze mensen een duw richting armoede. Terwijl zij er zelf juist alles aan doen om uit de armoede te blijven’, zegt Dominique Kiekens van het 8 maart-comité.

Volgens vakbondssecretaris ­Joke Dupont (ABVV) kunnen sommige schoonmakers er honderden euro per maand op achteruitgaan.

Woordvoerder Peter De Meyer van de universiteit bevestigt dat het personeel ontslagen en opnieuw aangeworven wordt, maar zegt dat ISS garanties gegeven heeft dat er geen loonverlies zal zijn. De verloren uren kunnen bijvoorbeeld bij andere klanten gepresteerd worden. Dupont acht de kans klein dat dit lukt.

De Meyer zegt dat de besparingen nodig zijn, omdat de toelage aan de universiteit niet geïndexeerd werd, terwijl de kosten stijgen. Maar Kiekens vindt dat de besparingen niet doorgeschoven ­mogen worden naar kwetsbare en laagbetaalde schoonmakers. De ongeveer honderd schoonmakers zullen maandag een actie houden voor het rectoraat. De dag erop vindt overleg plaats.