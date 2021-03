BTS verkocht in 2020 de meeste platen

De Zuid-Koreaanse boyband BTS prijkt bovenaan de lijst met best verkopende artiesten van 2020. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de International ­Federation of the Phonographic Industry (IFPI), dat wereldwijd de muzieksector vertegenwoordigt.

De zevenkoppige band bracht in 2020 twee albums uit: Map of the soul: 7 en Be. In de lijst van IFPI kloppen ze zo een andere artiest die het afgelopen jaar met twee ­releases uitpakte: Taylor Swift. Zij was in 2019 nog de best verkopende artiest wereldwijd, net als in 2014. Drake prijkt op de derde plaats, The Weeknd op vier en ­Billie Eilish op vijf.

BTS, dat debuteerde in 2013, deed al enkele jaren mee voor de prijzen. In 2018 strandden ze op plaats twee. Dat ze nu wel bovenaan de lijst prijken, is een primeur: het is de eerste keer dat een niet-westerse act op 1 eindigt, en ze zijn de eersten die niet voornamelijk in het Engels zingen. Al verzet BTS ook daar stilaan de bakens: ‘Dynamite’, dat in de Vlaamse Ultratop op 5 piekte, was hun eerste volledig Engelstalige single.

De IFPI-award wordt berekend op basis van fysieke verkoopcijfers, digitale downloads en streams.