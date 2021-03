Wat een tumultueus slot van de bekerpartij tussen Standard en Club Brugge. Met doelman Simon Mignolet in een hoofdrol. De Brugse goalie leek mee aan de basis te liggen voor de Brugse gelijkmaker maar werd door ref Verboomen teruggefloten, letterlijk en figuurlijk.

Nog even de feiten. Een Brugse hoekschop in blessuretijd komt via enkele tussenstations voor de voet van Okereke die de bal tegen de netten duwt. Hands, oordeelt ref Verboomen eerst. Of het hands was? Mignolet: ‘Ik denk dat jullie dat beter hebben gezien. Neen, heel simpel. Het was geen hands.’

Mignolet, beheerst als altijd, wilde de schuld niet helemaal bij de scheidsrechter leggen. ‘Ik begrijp dat er een geharrewar was, dat is niet makkelijk voor ref. Maar ik ga daar niet voor liegen. Het was geen hands. In mijn ogen was het een geldig doelpunt. Hij zei in eer en geweten dat ik de bal met de hand had geraakt. Ik kan begrijpen dat het niet makkelijk is maar het is heel erg spijtig dat zo’n beladen wedstrijd zonder var wordt gespeeld.’

De gevolgen zijn zwaar. Mignolet: ‘Het is jammer dat we er zo uit gaan. Ik zeg niet dat we doorgaan maar we hadden toch extra times gespeeld. Nogmaals, geen VAR, kan niet begrijpen.

Na de Europese uitschakeling is Club een tweede doel kwijt. Daar wilde Mignolet het niet over hebben. ‘Er zijn vandaag belangrijkere dingen waar we lessen uit moeten trekken, niet enkel Club Brugge. Wij zullen onze analyse maken, aan anderen om de analyse te maken over andere dingen die beter kunnen.’

En nu? Mignolet: ‘Dit is zuur, heel erg spijtig. Maar dit is voetbal. We gaan nu ook weer de koe bij de horens vatten, zoals we altijd doen.’