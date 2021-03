Voor het eerst in maanden nul coronadoden in wzc

In de Vlaamse woonzorgcentra hebben ze afgelopen week voor het eerst in maanden weer een dag gehad zonder coronadoden.

‘De cijfers bieden een hoopvolle blik op de toekomst van wat het elders ook kan worden’, zegt viroloog Steven Van Gucht. ‘Van de andere cijfers word je niet vrolijk, want daar zien we een stijging. Maar de rusthuizen maken de omgekeerde beweging, en dat kun je alleen maar verklaren door de vaccinaties.’

De cijfers zijn spectaculair: het aantal overlijdens per dag door corona in alle rusthuizen in België samen is gezakt van gemiddeld 10,3 naar nog amper 2,9 afgelopen week. ‘Op woensdag 24 februari en zondag 28 februari is er zelfs geen enkel covid-overlijden geregistreerd in onze Vlaamse woonzorgcentra’, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Maar waarom laten we dan niet meteen alle beperkingen vallen voor rusthuisbewoners, als ze toch nagenoeg allemaal gevaccineerd zijn? ‘We moeten voorzichtig zijn. Ik zou niet direct alle mondmaskers in de vuilnisbak gooien’, zegt Van Gucht. ‘Er circuleert nog veel virus in de maatschappij, dat zal pas beteren vanaf de lente en de zomer. En rusthuisbewoners blijven een heel kwetsbare populatie. We moeten ook oppassen dat rusthuizen zelf geen bron worden voor de buitenwereld: dat familieleden daar een besmetting opdoen en het virus zo weer naar buiten brengen.’