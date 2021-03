Ziekenhuisopnames blijven stijgen

Het aantal opnames van coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft in stijgende lijn. In de zeven dagen tot en met donderdag waren er meer dan 150 opnames per dag, of bijna een vierde meer dan in de week ervoor.

Gemiddeld worden er dagelijks 156 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 23 procent meer dan een week eerder. De teller van het totale aantal ziekenhuisopnames sinds de start van de pandemie staat volgens de voorlopige gegevens van het covid-dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano op 57.717. Momenteel liggen in totaal 1.906 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 426 op intensieve zorgen.

Het aantal bevestigde coronabesmettingen klokt intussen af op 780.251. In de week van 23 februari tot 1 maart is er sprake van gemiddeld 2.358,7 nieuwe besmettingen. Dat is 2 procent meer dan het gemiddelde van de week voordien. De positiviteitsratio staat daarbij op 6,5 positieve testen op 100.

Er wordt opnieuw meer getest. In de zeven dagen tot 1 maart is er sprake van gemiddeld 41.300 coronatesten per dag. Dat zijn er 9 procent meer dan de week voordien.

Intussen zijn in ons land 22.196 mensen gestorven aan covid-19. In de week tot 1 maart stierven dagelijks gemiddeld 26,1 mensen. Dat is een daling met 6,6 procent ten opzichte van het gemiddelde in de week voordien.

Intussen hebben 540.256 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 5,87 procent van de volwassen bevolking. 325.451 landgenoten kregen ook al een tweede prik en zijn dus volledig gevaccineerd, goed voor 3,53 procent van de 18+-bevolking.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.