Tsunami-alarm in hele regio Stille Oceaan na zwaarste aardbeving tot nu toe nabij Nieuw-Zeeland

Voor de kust van Nieuw-Zeeland vond vrijdagochtend (plaatselijke tijd) een aardbeving plaats met een magnitude van liefst 8,1 op de schaal van Richter. Voor het grootste deel van de regio rond de Stille Oceaan werd daarna een tsunamialarm afgekondigd. In de namiddag konden geëvacueerde Nieuw-Zeelanders terugkeren, maar ze moesten wel nog enkele uren wegblijven van de stranden en waterwegen.

Er waren donderdag al twee aardbevingen geweest nabij Nieuw-Zeeland, met een magnitude van respectievelijk 7,4 en 7,1. Vrijdagochtend (plaatselijke tijd) was er een derde beving, met een magnitude van 8,1 de zwaarste tot nog toe. Het epicentrum bevond zich nabij de Kermadec-eilanden, een onbewoonde eilandengroep die zo’n 900 kilometer ten noordoosten van Nieuw-Zeeland ligt.

De bewoners van enkele regio’s aan de oostkust van het noordelijke eiland (van Bay of Islands naar Whangarei, van Matata tot Tolaga Bay en op het Great Barrier Island) kregen de raad zichzelf onmiddellijk in veiligheid te brengen. ‘Verplaats jullie meteen naar de hoogstgelegen grond of zo ver naar het binnenland als mogelijk. Doe dat te voet, al lopend of met de fiets, zodat je niet met de wagen komt vast te staan in de file.’ Er luidden sirenes om inwoners te waarschuwen.

‘In sommige van die gebieden is de aardbeving misschien niet gevoeld, maar de evacuatie moet onmiddellijk gebeuren omdat een schadelijke tsunami mogelijk is’, aldus een verklaring van de Nieuw-Zeelandse civiele bescherming. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven tussen 1 en 3 meter hoog, met gevaar op het land.

Daarnaast werd ook een groot deel van de rest van Nieuw-Zeeland, inclusief het zuidelijke eiland, gewaarschuwd voor gevaar aan de kust, met mogelijke tsunamigolven tussen 0,3 en 1 meter. Inwoners werd er gevraagd weg te blijven van het strand en de waterwegen. Hoewel de meesten zich aan de regels hielden, bleven in het noorden toch tientallen surfers in zee, stelde Radio New Zealand vast.

TSUNAMI WARNING: Listen to local civil defence authorities and follow any evacuation instructions. Coastal inundation (flooding of land areas) is expected in areas under Land and Marine threat. See attached map for affected areas. More info at https://t.co/ccVFYQQoBr pic.twitter.com/KoKouvbYeB — National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021

Minister Kiri Allan meldde kort na de middag lokale tijd dat rond de Kermadec-eilanden een naschok van 6.2 had plaatsgevonden, maar dat dit te verwachten was. Ze vroeg mensen de instructies van de civiele bescherming te volgen, ook als er geen zichtbaar risico lijkt te zijn. ‘Hoewel het misschien voelt alsof er soms niet veel gebeurt, gebeurt er eigenlijk veel. Blijf alstublieft hoog of in het binnenland, en houd je familie veilig.’

Omstreeks 13.30 uur werd het tsunamialarm bijgesteld naar een waarschuwing voor ‘tsunami-activiteit’, met onder meer sterke, verraderlijke stroming in zee, onverwachte golven en hoog water. Volgens de nationale rampendienst zijn de grootste golven intussen voorbij en is er geen gevaar meer voor overstroming. Het gevaar op het land werd overal bijgesteld naar gevaar aan de kust. Inwoners die geëvacueerd waren, mochten terugkeren maar moesten wegblijven van strand en waterwegen. Volgens minister Allan waren er geen berichten over schade.

Even voor 16 uur werden alle laatste tsunamiwaarschuwingen, ook aan de kust, opgeheven. Voorzichtigheid was wel nog geboden wegens mogelijk ongebruikelijke en sterke stromingen in zee.

Ook elders in Stille Oceaan

Niet alleen Nieuw-Zeeland moest nagelbijten na de aardbevingen. Het Pacific Tsunami Warning Centre in Hawaï waarschuwde ook voor het risico op een ernstige tsunami in grote delen van de regio rond de Stille Oceaan. Het ging onder meer om kuststroken in Amerikaans-Samoa, de Cookeilanden, Fiji, de Franse regio Nieuw-Caledonië, Niue, Pitcairn, Salomonseilanden, Tonga, Vanuatu en het Franse Wallis en Futuna.

Volgens het tsunamicentrum waren golven tot drie meter hoog mogelijk in Vanuatu en Nieuw-Caledonië. In dat Franse gebied riep de overheid op de stranden te verlaten en niet op zee te gaan. Er was sprake van een ‘reële dreiging’.

Volgens het tsunamiwaarschuwingscentrum zijn kleine ‘tsunamigolven’ waargenomen bij het eiland Tonga. Die zouden kunnen uitgroeien tot golven tot drie meter, klonk het.

Ook Norfolk Island kreeg een kleine tsunamigolf, van zo’n 64 centimeter, en werd gewaarschuwd voor mogelijk meer tsunamigolven.

Op tal van plaatsen werd na de aanvankelijke waarschuwing voor golven tot 3 meter nog urenlang gewaarschuwd voor tsunamigolven tussen de 0,3 en 1 meter hoog. Intussen zijn de alarmen ingetrokken. Onder meer in Nieuw-Caledonië en de andere Franse gebieden in de regio, en in Vanuatu konden inwoners terugkeren vanuit de hoger gelegen gebieden.

Nieuw-Zeelanders trekken naar hogergelegen gebieden. Foto: AP