Wat zegt het stikstofarrest?

Vlaanderen mag dit stikstofprobleem niet zomaar laten voortwoekeren. Europa verplicht ons orde op zaken te stellen. Op termijn mag de kritische stikstofdrempel in geen enkel natuurgebied nog worden overschreden. De deadline daarvoor ligt in 2050. Maar intussen mogen de Natura 2000-gebieden er niet verder op achteruitgaan.

In een regio waar intensief gereden, geboerd en geproduceerd wordt, is dat niet evident. Om economie en natuur met elkaar te verzoenen, werkt Vlaanderen sinds 2014 aan een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS is een boekhoudsysteem voor de uitstoot van stikstof, dat bepaalt hoeveel vervuilruimte er nog is. Al jaren wordt gebakkeleid over de verdeling van de reductie-inspanningen over landbouw, industrie, woningbouw en transport. Daarom laat een definitieve PAS op zich wachten.

Waarom is Vlaanderen een hotspot van stikstof?

lees meer Stikstof (N2) is een geur- en kleurloos gas dat overal om ons heen zit. Ongeveer 78 procent van onze lucht bestaat uit stikstof, die niet schadelijk is voor mens of milieu. Maar stikstof komt ook voor in reactieve (of schadelijke) verbindingen, waarvan ammoniak en stikstofoxiden de belangrijkste zijn. Het eerste wordt uitgestoten door de landbouw, met name door de veeteelt, het tweede komt vrij bij verbrandingsprocessen in het verkeer, de industrie of gebouwenverwarming. In onze volgebouwde regio met een hoge concentratie aan wegen, industrie en veehouderijen hebben we dus reactieve stikstof bij hopen.



Wanneer stikstof neerslaat, verrijkt het de bodem en werkt het als een groeiversneller. Zeldzame planten die weinig stikstof nodig hebben, zoals orchideeën of heide, worden verdrongen door planten die net hard groeien door stikstof, zoals bramen of netels. Daarmee komen kwetsbare ecosystemen in het gedrang en verdwijnen ook de dieren die van zeldzame planten leven.



Landbouw, verkeer, industrie en huishoudens dragen in verschillende mate bij tot het stikstofprobleem in de natuurgebieden. De grootste impact komt van de landbouw. Stallen stoten veel ammoniak uit, en ammoniak valt sneller neer bij de bron dan NOx. Bovendien liggen veehouderijen in landelijk gebied, vaak dicht bij natuurgebieden.



Niet alle stikstof we die produceren in Vlaanderen, valt hier neer. Van de 73.000 ton reactief stikstof die we in Vlaanderen uitstoten, valt 30.000 ton neer op Vlaams grondgebied. Het grootste deel voeren we uit, waarmee we bijdragen aan de stikstofcrisis in onze buurlanden en -regio’s (inclusief Brussel en Wallonië). Omgekeerd komt iets meer dan de helft van de stikstof die hier neervalt, uit het buitenland.



Samen geeft dat het volgende plaatje: het aandeel stikstofdepositie waarvoor we zelf verantwoordelijk zijn, komt voor twee derde van de landbouw. De rest komt van het verkeer (22%), de huishoudens (5%), de industrie (5%) en de energiesector (0,9%). Ook in het deel dat we invoeren, heeft landbouw een belangrijk aandeel.



De bijdrage van de landbouw wordt in verhouding groter. Terwijl de NOx-uitstoot van het verkeer en de energiesector sinds 2000 gevoelig daalde, en die van de industrie op een laag niveau zit, blijven de stikstofemissies van de landbouw al tien jaar stabiel. Emissiearme stallen en luchtwassers konden niet op tegen het effect van meer dieren in grotere stallen. Ook de stikstofdepositiekaart van Vlaanderen schetst het probleem. Gemiddeld valt in Vlaanderen jaarlijks 23,4?kilogram stikstof neer per hectare. De hotspots liggen in West-Vlaanderen en de Noorderkempen, waar de depositie oploopt tot meer dan 40?kilogram.



In afwachting van een finale regeling voerde de voormalige minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) een voorlopig systeem in met drempels. Een activiteit die minder dan 5 procent van de kritische drempel van een gebied bijdraagt, kan worden vergund. Die drempel ligt, afhankelijk van de biotoop, tussen 6 en 34 kg per hectare per jaar. Kan een biotoop 20 kg stikstof (ha/jaar) aan, dan mag een stal tot 1 kg stikstof over dat gebied uitstoten. De stal ernaast ook. Op die manier werden de voorbije jaren stallen, fabrieken, nieuwe wegen of woonwijken gebouwd in de nabijheid van natuurgebieden, ook al gaat de totale stikstofdruk er diep in het rood.

Die aanpak verklaart de rechter nu onwettig. In het arrest over de kippenstal in Kortessem maakt de Raad voor Vergunningsbetwistingen brandhout van de 5-procentdrempel. Hij verwijst omstandig naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van eind 2018, naar aanleiding van de Nederlandse stikstofkwestie. Op basis van die uitspraak haalde de Nederlandse Raad van State in mei 2019 de Nederlandse PAS onderuit, die uitging van een creatieve stikstofboekhouding waardoor Nederland op de pof kon vervuilen. Na het wegvallen van dat kader lag de hele vergunningsverlening stil.

De Europese, de Nederlandse en nu ook de Belgische rechter volgen dezelfde redenering: elke bijdrage van stikstof op een overbelast natuurgebied telt, hoe weinig ook. Wie een vergunning wil voor een woonwijk, een stal of een fabriek, moet bewijzen dat er nergens impact zal zijn. Gegoochel met drempels of toekomstige herstelmaatregelen wordt niet langer getolereerd.