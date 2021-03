Cultuursector geeft zichzelf ‘groen licht’ om te heropenen op 15 april

‘We vertrouwen op onze expertise en geven onszelf groen licht om te heropenen vanaf 15 april.’ Dat schrijft de Crisiscel Cultuur, waarin meerdere spelers uit de cultuursector betrokken zijn, donderdagavond in een persbericht.

‘Een concrete datum is nu aan de orde, dit is de enige juiste manier om ervoor te zorgen dat er perspectief komt voor de artiesten, de cultuurwerkers en ons publiek. Alleen zo kunnen we onze rol voor het algemeen mentaal welzijn van de maatschappij opnemen.’

Dit is de tijdslijn die de cultuur- en eventsector voorstelt: ‘Op 15 april openen we de deuren - proportioneel volgens zaalcapaciteit. Op 15 juni starten we de culturele zomer met 5.000 personen om dan stapsgewijs op te bouwen richting volledige heropening op 1 september.’

‘We zijn al zes maanden lang in overleg met alle stakeholders, overheden en virologen om de tweede heropstart van de brede cultuur- en evenementensector veilig en vlot te laten verlopen’, zegt woordvoerder Frederik Sioen. ‘De protocollen liggen klaar, alle tools zijn in gereedheid gebracht om verantwoord aan de slag te gaan.’

‘Pure noodzaak’

De beslissing is ‘pure noodzaak’, aldus de Crisiscel. ‘Ons internationaal geprezen talent is werkloos en ziet geen andere uitweg dan ander werk op te nemen. De sector loopt leeg, er ontstaat grote armoede en de immens negatieve impact op lange termijn op de hoogstaande kwaliteit van de sector hangt dreigend in de lucht. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan nieuwe creaties maar het vooruitzicht om dit alles te tonen aan het publiek, ontbreekt.’

Ook het publiek zelf heeft nood aan de heropening, zo luidt het. ‘Slechts 30 procent van de bevolking blijkt mentaal in staat om de huidige coronamaatregelen correct op te volgen. Onze sector biedt noodzakelijke, veilige en professioneel georganiseerde activiteiten. Cultuur in al zijn vormen, van voorstellingen over events tot repetities voor amateurs, is de motivator die mensen nu nodig hebben om vol te houden.’