Standard schakelt Club Brugge na chaotisch slot uit in beker van België

Standard gaat naar de halve finales van de Beker van België na een van de vreemdste ontknopingen in de recente geschiedenis van de Croky Cup. Club Brugge leek twee keer verlengingen beet te hebben, maar evenveel keer annuleerde scheidsrechter Nathan Verboomen het doelpunt van David Okereke. In opperste chaos verdwijnt blauw-zwart van het bekertoneel.

De Belgische voetbalbond en de Pro League mogen zich bezinnen. De kwartfinales van de Croky Cup werden zonder VAR gespeeld en tot in de 90ste minuut van de vierde kwartfinale leek er ook weinig aan de hand. De spelleiding had over alle wedstrijden de controle in handen.

Tot in blessuretijd David Okereke voor Club. Wat op een geldig doelpunt leek en leidde tot een vreugde-uitbarsting van Club, werd plots in de kiem gesmoord door Nathan Verboomen. Het doelpunt werd afgekeurd waarop een opstootje ontstond in het zestienmetergebied. Het leidde tot schandalige taferelen die beide ploegen en de wedstrijdleiding in een negatief daglicht stelden. Tot Nathan Verboomen op zijn beslissing terugkwam en we toch naar verlengingen gingen. Deze keer was het aanleiding voor Standard om in opstand te komen.

Net toen beide ploegen wilden aanstalten maken om weer af te trappen, kwam Verboomen opnieuw op zijn beslissing terug. Mogelijk op aangeven van zijn assistent annuleerde hij het doelpunt voor een tweede keer. Club kreeg nog een paar minuten om gelijk te maken, maar Standard ging uiteindelijk als winnaar naar de halve finales.

De wedstrijd was een grote teleurstelling voor Club. Ook voor Youssouph Badji die had gehoopt zijn waarde te bewijzen. In de maand augustus maakte de 19-jarige Senegalees indruk met een sterke reeks, maar daarna was het minder. In de eerste bekerronde tegen Olsa Brakel scoorde hij een hattrick, maar tegen ploegen van gelijk niveau was het al van november geleden dat hij nog een basisplaats kreeg. Gisteren kon hij niet overtuigen als vervanger van de geblesseerde Bas Dost. Hij deed zijn best om druk te zetten en duels te winnen, maar kon onvoldoende wegen op de verdediging en miste scherpte in de zestien.

Badji was niet de enige die beneden de maat bleef. De aanval met links Tahith Chong en rechts Ignace Van der Brempt viel te licht uit voor een cupmatch met veel duels. Van der Brempt kreeg één kans op de volley, maar kraakte zijn schot. Chong wordt gehuurd van Manchester United, maar kon zijn stempel niet drukken. Trainer Philippe Clement passeerde hem voor de Europese duels en voorlopig kan de Nederlander niet laten zien dat hiermee een grote onrechtvaardigheid geschiedde.

In de eerste helft was er nog weinig aan de hand voor Club. Ook de aanvallers van Standard kwamen niet uit de verf en in de opbouw werd het middenveld overgeslagen. João Klauss liet zich diep terugvallen om de bal te voelen, Jackson Muleka kon niets aanvangen met de lange ballen die op hem getrapt werden.

Toen Chong op rechts ging staan, raakte Club wel aan een kans. De nummer 7 van Club ging met een sleepbeweging Selim Amallah en Damjan Pavlovic voorbij en tekende voor het eerste schot op doel. Arnaud Bodart redde in twee tijden al had hij de bal makkelijk kunnen klemmen.

Pérez debuteert

Clement greep aan de rust in door de offensief onmondige Ricca te vervangen door Stefano Denswil. Ongelukkigerwijs kwam het tegendoelpunt net langs de linkerflank van Club tot stand. Tahith Chong miste zijn controle waardoor Stefano Denswil niet aan de bal kwam. Klauss dook de ruimte in en zette strak voor op Jackson Muleka. De Congolees kwam goed voor Odilon Kossounou om zijn tweede bekerdoelpunt van het seizoen te scoren. De afwerking mocht er wezen, maar Club schoot zichzelf in de voet.

De achterstand was voor Clement het sein om alle voorzichtigheid over boord te werpen. Noa Lang, zwaar ziek geweest door corona, viel in om het tij te keren. De beste speler van het jaarbegin creëerde meteen enkele gevaarlijke situaties. Maar opnieuw Chong was niet precies genoeg in zijn acties.

Later bracht Clement ook David Okereke en gaf hij een verrassend debuut aan Daniel Pérez. De 19-jarige Venezolaan maakte in januari de overstap vanuit zijn thuisland maar werd eerst bij Club NXT ondergebracht. Om de tegenvallende Badji af te lossen kreeg hij nu wel zijn kans. Hij toonde zich gretig, maar miste net als Badji kwaliteit aan de bal.

Tot een overtuigend offensief van Club Brugge kwam het niet echt. Hans Vanaken kon alleen doorgaan op Bodart, maar miste zijn controle. Een beter bewijs dat de dubbele Gouden Schoen niet de oude is, kon hij niet leveren.

Ook Ruud Vormer, Noa Lang en Eder Balanta kregen kansen, maar verlengingen zaten er niet in. En toen David Okereke werd teruggefloten, mocht Club Brugge zijn plannen om voor het eerst sinds 1997 de dubbel te winnen opnieuw met een jaar opschuiven.

De gelijkmaker van Okereke in blessuretijd werd na een vaudeville afgekeurd, daarna goedgekeurd en toch weer afgekeurd na denkbeeldig handspel van Simon Mignolet. Zelfs zonder VAR loopt het fout.