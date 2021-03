Video | Van Aert imponeert tijdens verkenning Strade Bianche

Zaterdag staat de Strade Bianche op het menu. Titelverdediger Wout van Aert trok donderdag, net als heel wat andere teams, op verkenning met zijn ploegmakkers van Jumbo-Visma.

Van Aert maakte indruk: hij trok vol door op Le Tolfe, de beslissende grindstrook, en vloog in vergelijking met zijn ploegmaats en de andere renners die passeerden.

Komen nog in beeld: Lotto Soudal met Tim Wellens als eerste, AG2R met Gijs van Hoecke als tweede en Greg Van Avermaet als derde en de mannen van UAE zonder Tadej Pogacar maar met Davide Formolo als tweede.

Tijdens de verkenning was het een perfect koersweertje met zeventien graden en geen wolkje te bespeuren. Vrijdag voorspellen ze echter regen in Toscane, waardoor de grindwegen er modderiger en veel zwaarder zullen bijliggen.

Video: Het Nieuwsblad

‘Ik ben er klaar voor’

‘Het was heel leuk’, reageerde Van Aert na de Toscaanse verkenning. ‘Het is hier een heel mooie streek natuurlijk en altijd een van de leukste fietstochtjes van het jaar. Nu kan ik nog wat rondkijken naar het mooie decors waarin we mogen koersen. Ik heb mijn hart hier een beetje verloren. Minder warm? Ja, vorig jaar (toen de wedstrijd wegens de coronapandemie in augustus werd gereden, red.) was het echt puffen. Dit is voor iedereen veel aangenamer.’

De kopman van Jumbo-Visma was niet aanwezig tijdens het Belgische openingsweekend. Hij zat op hoogtestage in Spanje. ‘Zeker de laatste week voelde ik mij daar echt goed’, klinkt het. ‘Ik denk wel dat ik er klaar voor ben. Mijn goeie cijfers? Je moet dat allemaal in zijn context zien (lacht). Het is niet zo moeilijk om persoonlijke records (op Strava, red.) te rijden. Het gevoel is belangrijker, en de wattages. Dat zat allemaal wel goed, maar ik vind het gewoon leuk om te delen waarmee we bezig zijn. Meer zit daar niet achter. En ik heb die drie weken ook echt nodig om mij voor te bereiden. Het openingsweekend zit een beetje in de weg na het veldritseizoen.’

Van Aert zat ook twee dagen ‘lang op de fiets’ tijdens de Omloop en Kuurne, en zag dus enkel een paar beelden na de koers. ‘Ik denk dat Alaphilippe en Van der Poel er allebei een zware koers van hebben gemaakt door van ver aan te gaan. Mathieu zag er natuurlijk heel sterk uit, dat was indrukwekkend. Verder was het allebei een vreemd scenario door twee keer met een grote groep naar de finish te gaan. Toen ik de Omloop reed, was dat niet het geval. Misschien waren de omstandigheden wat makkelijker deze keer.’

Over naar het grind van de Strade. ‘De stroken liggen er wat beter bij dan vorige zomer heb ik de indruk. Toen waren er nog meer putten. Als het zo droog blijft, wordt het altijd verraderlijk. Morgen voorspellen ze wel een beetje regen. Met Alaphilippe en Mathieu moet je rekening houden, maar hier komen er nog andere renners bij dan die uit het Belgische openingsweekend. Het is een van de sterkste deelnemersvelden die je te zien zal krijgen. Het zal dus verstandig zijn om nog meer jongens in de gaten te houden.’

Foto: bvc