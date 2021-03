Racing Genk stoot makkelijk door naar halve finale Croky Cup

Dankzij een overtuigende en makkelijke 4-1-zege plaatste KRC Genk zich donderdagavond voor de halve finales van de beker van België. Thorstvedt (2 keer), Munoz en Bongonda legden voor een snedig voetballende thuisploeg KV Mechelen over de knie.

De Mechelse Ex-Genkdoelman Coucke zal zich zijn rentree in de Luminus Arena heel anders hebben voorgesteld. Hij mocht de bal al na welgeteld 75 seconden uit het net vissen. Cyriel Dessers had een belangrijk aandeel in een Genkse bliksemstart. Op een voorzet van Ito hield hij Bateau af om terug te leggen op Thorstvedt, die afrondde met binnenkant links: 1-0.

De tweede goal van de Noor in evenveel wedstrijden gaf de thuisploeg vleugels. De bal ging in een razend tempo rond, tal van lopende mensen zorgde voortdurend voor openingen. Die vliegende start leidde al na negen minuten de verdiende 2-0 in. Een knappe collectieve aanval gaf Oyen de ruimte voor een voorzet. De 17-jarige aanvaller schilderde met links het leer perfect op het hoofd van de inlopende Munoz, die Bijker ter plaatse liet om de 2-0 binnen te koppen.

Racing bleef hogeschoolvoetbal doceren en gedurfd onder de Mechelse druk uitvoetballen. Niet alleen moesten de bezoekers daardoor achter een ongrijpbare bal aanhollen, Genk creëerde ook nog enkele kansen op de 3-0. De sterk gestarte Dessers, die Bateau alle hoeken van het veld liet zien, twijfelde te lang om af te drukken. Ito maakte in de omschakeling dan weer de verkeerde keuze, waardoor Thorstvedt niet oog in oog met Coucke kwam.

De thuisploeg maakte indruk, ze gaf dankzij een prima pressing voor rust bovendien niet één doelkans weg. Wouter Vrancken greep dan ook drastisch in en startte de tweede helft met drie nieuwe namen. Vranckx, Shved en De Camargo moesten het team in een 4-4-2 een nieuw elan geven maar dat draaide al snel uit op een maat voor niets.

Nadat Munoz een voorzet van Arteaga oppikte, mocht de auteur van het tweede doelpunt een assist leveren aan de maker van de eerste goal. Thorstvedt plaatste de achterwaartse voorzet opnieuw in de verste hoek (3-0). Zo was de strijd halfweg de tweede helft al gestreden. Dessers, die tegen de deklat pegelde, en Vandevoordt, die de eerste bal van Marabti tussen de palen onhoudbaar zag binnenvliegen (3-1), vloekten nog. Maar Dessers had wel de verdienste dat hij met zijn tweede assist van de avond invaller Bongonda vertrouwen liet tanken (4-1)

Zondag Cercle

Zo lijkt de Genkse crisis bezworen. Zondag wacht met de thuismatch tegen Cercle Brugge in elk geval de ideale gelegenheid om ook in de competitie de stijgende lijn door te trekken. Een nieuwe thuiszege moet het beoogde play-off 1-ticket binnen handbereik brengen. Eén week later staat in de halve finales alweer een ticket voor de finale van de beker van België op het spel.