Ook knuffelverbod in het wielrennen: ‘Kwestie van gezond verstand’

Yves Lampaert die ploegmakker Davide Ballerini stevig vastpakt na een straffe overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad. Het zijn vaak de mooiste koersbeelden, maar ze zijn voorstaan verboden.

De UCI heeft, na alle ophef rond het verbieden van enkele posities op de fiets, een verbod opgelegd op knuffelen na de finishlijn. De Internationale Wielerunie trekt daarmee de lijn uit het voetbal door. Zo is het in de Jupiler Pro League al een tijdje niet meer toegestaan om elkaar vast te pakken bij het vieren van een doelpunt, met boetes als dat wel gebeurt.

Net als voetballers worden profrenners, net als alle medewerkers binnen hun ploeg, op regelmatige tijdstippen getest op het coronavirus. De kans dat ze elkaar of iemand anders besmetten, is dus vrij klein. Maar de UCI wil een voorbeeld stellen.

‘Als dokter kan ik zeggen dat het risico om door dit gedrag (te knuffelen, red.) besmet te raken niet bijzonder hoog is’, stelt Xavier Bigard, de medische baas van de UCI, aldus Cyclingnews. ‘Het draait echter om de boodschap die we de wereld willen insturen, en meer specifiek naar wielerfans toe. Namelijk dat het verboden is om andere mensen aan te raken als we het virus willen stoppen.’

Wereldkampioen Alaphilippe pakt winnaar Ballerini vast na de Omloop: mag niet meer. Foto: BELGA

‘Toen we bepaalde renners elkaar zagen feliciteren en knuffelen, wisten we dat dit geen goeie boodschap was voor fans en toeschouwers. Er is al een verbod voor renners om elkaar te knuffelen en aan te raken op het podium. Het gezonde verstand zegt ons dat het dan ook verstandig is om ditzelfde gedrag niet meer te vertonen na de finish, ook al hebben ze die gewonnen.’

Bigard liet ook nog weten dat hij niet verwacht om dit jaar ‘een normale Tour de France’ te hebben. Wegens de verspreiding van nieuwe varianten van het coronavirus en het feit dat niet iedereen tegen juli een vaccin zal gekregen hebben.