Siegfried Bracke (N-VA) gevraagd als nieuwe voorzitter Vlaams Audiovisueel Fonds

Siegfried Bracke (N-VA) wordt wellicht de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is toe aan een nieuwe voorzitter, en naar alle waarschijnlijkheid wordt dat Siegfried Bracke. De voormalige Kamervoorzitter bevestigde aan De Standaard dat hij voor die functie gevraagd werd door de Vlaamse regering, en dat hij heeft toegezegd. Toch is de benoeming daarmee nog niet rond: ze moet eerst bevestigd worden door de Vlaamse regering. Vermoedelijk gebeurt dat vrijdag tijdens de ministerraad.

Het VAF is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap en is opgericht om films, tv-series en games te ondersteunen met overheidsgeld. In januari kreeg het fonds met Koen Van Bockstal een nieuwe directeur-intendant. Hij leidde eerder acht jaar lang het Vlaams Fonds voor de Letteren, de literaire tegenhanger van het VAF.

Van Bockstal staat in voor de operationele leiding van het VAF en de 17 miljoen euro aan subsidies en projectsteun waarmee het fonds kan werken. De voorzitter van de raad van bestuur heeft een zuiver controlerende functie: die moet erop toezien dat het dagelijks bestuur de beheersovereenkomst naar behoren uitvoert. Bracke zou in die functie Kenneth Taylor opvolgen, de regisseur en burgemeester van Wichelen die in 2018 werd voorgedragen door Open VLD.

‘Politieke benoeming’

In een reactie noemt Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman, van oppositiepartij Groen, de mogelijke aanstelling van Bracke ‘een politieke benoeming van de zuiverste soort’. ‘Niet expertise staat hier voorop, wel de partijkaart’, vindt ze. Meuleman verwijst naar de recent vernieuwde overheidsnota ‘Goed bestuur voor cultuur’, die onder meer pleit voor terughoudendheid van de politiek in raden van bestuur van cultuurorganisaties. ‘Het is niet omdat je journalist was dat je daarom kaas gegeten hebt van films, documentaires of series’, voegt Meuleman eraan toe.

Vrijdag buigt de Vlaamse regering zich ook over de raad van bestuur van enkele andere gesubsidieerde cultuurinstellingen. Ook de federale regering werkt dezer dagen aan het invullen van de benoemingscarrousel. Met haar reactie wil Meuleman een schot voor de boeg geven. ‘Het is niet de bedoeling om van de raden van bestuur van onze belangrijke culturele instellingen uitlooppistes voor politici te maken’, klinkt het.