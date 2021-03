Myanmar rouwt om neergeschoten 19-jarige: ‘Everything will be ok’

De bloedige onderdrukking van de straatprotesten in Myanmar hebben een gezicht gekregen. Woensdag overleed Ma Kyal Sin, die als enige wapen een t-shirt met opschrift ‘Everything will be ok’ droeg. Haar begrafenis werd door honderden sympathisanten bijgewoond.

Woensdag werd de op één na bloedigste dag sinds de militaire coup. Zeker 38 mensen kwamen om. Eén van hen was Ma Kyal Sin, een 19-jarige danseres en student taekwondo die zich ook als ‘Angel’ liet aanspreken. Ze woonde volgens lokale media nog bij haar ouders in. Voordat ze de straat optrok, zei ze haar vader nog gedag.

Op de ochtend voor het bloedbad wist ze wat er kon gebeuren. ‘Het is misschien de laatste keer dat ik het je kan zeggen, maar ik hou veel van je’, stuurde ze naar een vriend, Kyaw Zin Hein. Op Facebook had ze haar bloedgroep gepost en gevraagd haar lichaam af te staan voor orgaandonatie mocht het mislopen.

Zwarte T-shirt

Nog geen drie maanden eerder had ze glimmend van trots voor het eerst in haar leven deelgenomen aan een vrije verkiezing. ‘Trots, ik heb mijn plicht voor mijn land gedaan <3<3<3<3<3<3’, schreef ze bij een foto van haar met inkt afgestempelde duim. Maar op 1 februari pleegde het leger een coup. De generaals schoven Aung San Suu Kyi, de winnaar van de verkiezingen in ­november, aan de kant en ­gaven haar huisarrest. Daarop braken in het land grote protesten uit.

Bij een betoging in ed stad Mandalay nam Angel een plek in de voorhoede in, vlak bij het traangas en de volautomatische geweren. Op beelden van de betoging is ze duidelijk te herkennen: ze heeft een bril om zich te beschermen tegen het traangas, maar vooral haar eenvoudige, zwarte T-shirt valt op, met als opschrift het optimistische ‘Everything will be ok’. Het groepje betogers waarvan ze deel uitmaakte, kwam in het vizier van de ordediensten. Die schoten met scherp. Kyal Sin kreeg een kogel in het hoofd, net naast haar rechteroog. Ze overleed ter plaatse.

De beelden van Angel, haar T-shirt en haar laatste berichtjes werden in heel Myanmar gedeeld. De rouw en de shock zijn groot. Woensdag lieten ook verschillende andere tieners het leven. Een dag later hadden al zeker honderd politieagenten de kant van de betogers gekozen. Sommigen delen hun weerzin tegen het regime openlijk op Facebook, anderen duiken onder en gaan niet meer naar het politiecommissariaat.

De begrafenis van Kyal Sin werd door honderden mensen bijgewoond, en groeide uit tot een protestactie op zich. Foto: afp

Angel is donderdag al begraven. De rouwstoet werd door honderden aanwezigen gevolgd. De begrafenis leek daardoor ook een betoging op zich: de rouwenden droegen foto’s van Angel mee en maakten het handgebaar met drie vingers, waarmee ze aangeven tegen de militaire staatsgreep te zijn. De ordediensten grepen tijdens de begrafenis zelf niet in.

Rouwenden brengen een laatste hulde aan het opgebaarde lichaam. Foto: REUTERS

De krant The New York Times sprak met Ma Cho Nwe Oo, een vriendin van Kyal Sin. Ze noemt haar vriendin ‘een heldin voor ons land’, en merkt op dat vrouwen tijdens het protest erg op de voorgrond komen. ‘Door deel te nemen aan de revolutie, toont onze generatie vrouwen zich niet minder dapper dan de mannen’, zegt ze. In elk geval worden de protesten ook ondersteund door stakingen in de zorg, het onderwijs en de kledingindustrie, sectoren waarin vooral vrouwen aan het werk zijn.

Beelden toonden eerder al aan dat het leger ook een hardhandig optreden tegen zorgpersoneel niet schuwt.