Canyon neemt drastische beslissing na stuurbreuk Van der Poel

Mathieu van der Poel zal het Italiaanse luik aanvatten op een andere fiets. Na de stuurbreuk tijdens de GP Samyn heeft fietsenbouwer Canyon aangeraden om voorlopig niet meer op het nieuwe Aeroad-model te rijden.

‘Het was wat lullig dat ik vooraan stoorzender moest spelen maar het kon echt niet anders. Met een normaal stuur, rijd ik uiteraard wel mee’, reageerde de Nederlandse kampioen na de wedstrijd die dinsdag gewonnen werd door zijn ploegmakker Tim Merlier.

Canyon is nu met een statement naar buiten gekomen. De Duitse fietsconstructeur raadt alle profploegen waaraan hij fietsen levert aan om niet langer met het nieuwe model, de Aeroad, te starten. Meer bepaald de versies CF SLX en CFR. Er wordt geadviseerd om voorlopig op het vorige model van de Aeroad te rijden of over te schakelen op de Ultimate.

‘Gelukkig kwam Mathieu niet ten val’, stelt de oprichter en ceo van Canyon, Roman Arnold. ‘We willen volledig zeker zijn dat er niemand schade ondervindt vooraleer we de precieze oorzaak kennen.’

‘Al mee tegen een auto gebotst in Kuurne’

Vader Adrie van der Poel denkt echter niet dat het een structureel probleem is. ‘In Kuurne-Brussel-Kuurne is hij met datzelfde stuur tegen een auto gereden’, vertelde hij woensdagavond in Extra Time Koers. ‘En in Le Samyn is hij in een verschrikkelijk gat gereden en toen knakte zijn stuur.’

Wellicht was het dus een samenloop van omstandigheden, of is er toch meer aan de hand? De fietsconstructeur laat alvast niets aan het toeval over.