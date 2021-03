Pfizer schrapt tot 38 jobs in Zaventem

In het distributiecentrum van Pfizer in Zaventem gaan mogelijk tot 38 van de 238 banen verloren. Dat zegt de christelijke vakbond ACV donderdag en Pfizer bevestigt die informatie. Het management van het farmabedrijf kondigde de intentie tot collectief ontslag woensdag aan.

Het gaat om het team van de afdeling externe planning. Volgens het ACV plant die dienst de productie van Pfizer-producten bij onderaannemers in en zullen die taken naar het Roemeense Boekarest worden overgeheveld. ‘De geplande overgang zal een gefaseerde implementatie kennen, vanaf later dit jaar tot en met het vierde kwartaal van 2022, om zo de bedrijfscontinuïteit te waarborgen’, luidt het bij Pfizer.

Het ACV reageert misnoegd op de aankondiging, terwijl de financiële toestand van Pfizer ‘zeer gunstig’ is. De vakbond verwijt het bedrijf ‘in de eerste plaats een winstmachine’ te zijn.

‘We kunnen absoluut geen begrip opbrengen voor de keuze van Pfizer’, zegt Bart Deceukelier, secretaris bij het ACV. ‘Momenteel is het alle hens aan dek voor de productie van het covid-19-vaccin. Nu overgaan tot collectieve ontslagen is een slag in het gezicht van alle werknemers die bijdragen aan het succes van het bedrijf en de vaccinproductie in goede banen leiden.’

Overstappen naar Puurs?

De vakbond vraagt zich af of de werknemers die in Zaventem moeten vertrekken, niet terechtkunnen in de productiesite in Puurs. ‘Vorig jaar werden er nog 480 mensen aangeworven bij Pfizer in Puurs. Deze week begonnen 38 mensen er te werken. Kunnen de werknemers uit Zaventem naar daar overstappen?’, klinkt het.

Het bedrijf sluit dat alleszins niet uit. ‘Als onderdeel van de informatie- en consultatieprocedure zullen opportuniteiten binnen de andere Pfizer-vestigingen in België onderzocht worden’, benadrukt de woordvoerster van Pfizer, Marie-Lise Verschelden.

Pfizer telt in België 2.500 werknemers. Het farmabedrijf heeft vier vestigingen in ons land: behalve het distributiecentrum in Zaventem en de productiesite in Puurs gaat het om een centrum voor klinisch onderzoek in Anderlecht en het hoofdkantoor in Elsene.