David Goffin uitgeschakeld in Rotterdam

David Goffin (ATP 14) heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Nederlandse Rotterdam (hard/980.580 euro).

Goffin, het zesde reekshoofd, verloor in de tweede ronde (achtste finales) tegen de Franse qualifier Jeremy Chardy (ATP 64) na twee felbevochten sets: 7-6 (7/3) en 7-6 (7/5). De partij duurde 1 uur en 45 minuten.

In de kwartfinales wacht voor de ervaren Fransman het Russische vierde reekshoofd Andrey Rublev (ATP 8), die in de tweede ronde de Brit Andy Murray (ATP 123) uitschakelde in 7-5 en 6-2.

De 30-jarige Luikenaar veroverde afgelopen weekend in Montpellier zijn vijfde ATP-titel, na winst in de finale tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Goffin knoopte zo eindelijk weer aan met succes, na heel wisselvallige maanden en recent een mislukte Australische tournee met snelle exit op de Australian Open. De vorige titel van Goffin dateerde al van het Japan Open in Tokio in oktober 2017. Diezelfde maand won hij ook het toernooi in het Chinese Shenzhen. In 2014 opende de Luikenaar zijn erelijst met titels in het Oostenrijkse Kitzbühel en het Franse Metz.

‘Geen gemakkelijke wedstrijd’

‘Het was voor mij geen makkelijke wedstrijd’, stak Goffin van wal. ‘Jeremy mept al het hele jaar aardig op de ballen en dan is het lastig tennissen tegen hem. In de eerste set kon ik serveren voor winst (bij 6-5, red.), maar hij redde dat punt knap. In de tiebreak kon ik het verschil niet maken. Ik heb ervoor geknokt maar hij verdiende het om te winnen.’

Zal dit verlies in de tweede ronde opnieuw het zelfvertrouwen van Goffin aantasten? ‘Ik hou aan deze week een positief gevoel over’, repliceerde de Belgische nummer 1. ‘Ik behaalde een mooie zege in Montpellier en heb me herpakt na de toernooien in Australië. Ik denk niet dat deze nederlaag sporen zal achterlaten. Ik heb nu enkele dagen om te herstellen en te trainen richting het toernooi in Doha.’