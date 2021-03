‘Molloten’ kunnen 21 maart omcirkelen in hun agenda. Want dan start op Play4 het nieuwe seizoen van De mol, in Berlijn. Dat heeft presentator Gilles De Coster bekendgemaakt in een filmpje. Naast groene en rode schermen, maakt straks ook de kleur oranje zijn intrede. Want niemand is zeker van zijn plek. Mogelijk ook de mol niet.

‘De wil om de mol te ontmaskeren, is dit jaar groter dan ooit. Meer dan 30.000 mensen schreven zich in, maar haalden de selectie niet’, steekt De Coster van wal op de tonen van een opzwepend muziekje. ‘Een kleine groep kreeg wel groen licht. Tien kandidaten beginnen aan het avontuur van hun leven. Maar of het deze tien zijn, dat is nog maar de vraag. Dit jaar is niemand zeker van zijn plek.’

In het filmpje duiken bij zijn laatste woorden tien silhouetten achter hem op. Maar zij worden getrakteerd op een oranje scherm, waarop er tien nieuwe gehelmde figuren uit de duisternis opdoemen. Wat het allemaal te betekenen heeft? Dat is nog in mysteriën gehuld, tot het programma op 21 maart start.

Start zonder saboteur?

Dat niemand zeker is, doet vermoeden dat ook de mol zelf nog niet weet dat hij of zij de mol wordt. Dat was ook al het geval in 2019, toen Elisabeth pas na een aantal opdrachten aangeduid werd als mol en compleet onvoorbereid het avontuur indook. Het doet ook een beetje denken aan het seizoen van 2017, waarbij Eline de mol was. Elf deelnemers kwamen toen aangereden in de vliegtuighangar, Hans viel af nog voor het vliegtuig vertrokken was. Om alsnog in de tweede aflevering terug te keren na de exit van Jess.

Voor het komende seizoen van De mol trekken de onbekende Vlamingen naar Duitsland, naar het land van de Moezel en de Rijn, dwars door de natuurpracht van de Beierse Alpen tot in bruisend Berlijn.