Italië houdt als eerste export vaccins tegen

De Italiaanse regering heeft de export van 250.000 doses van het AstraZeneca-vaccin geblokkeerd, die bestemd waren voor Australië. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt.

Rome nam de beslissing op basis van het mechanisme dat de Europese Commissie eind januari instelde om de export van vaccins die in de EU geproduceerd zijn, beter te kunnen controleren. De aanleiding daarvoor waren leveringsproblemen door AstraZeneca, dat de beloofde doses voor het eerste kwartaal naar eigen zeggen onmogelijk kon produceren.

Zoals de procedure voorschrijft, bracht Italië de Europese Commissie vrijdag op de hoogte van de beslissing, schrijft de Financial Times. De Commissie verzette zich niet, wat erop wijst dat ‘Brussel’ besloot dat AstraZeneca zijn afspraken (opnieuw) niet nakomt. ‘We moeten kunnen controleren of de farmabedrijven zoals afgesproken de vaccins produceren voor onze burgers. Als onze doses geleverd worden, is er geen probleem’, liet de Commissie eind januari weten bij de voorstelling van het mechanisme.

Generaal ingezet

Met de beslissing steekt de nieuwe Italiaanse premier Mario Draghi zijn nek uit. Hij riskeert zich de woede op de hals te halen van Australië en van de voorstanders van vrijhandel in de Europese Unie. Maar net als de andere regeringsleiders voelt hij de druk van de bevolking die vindt dat het vaccineren te traag gaat. Tot gisteravond waren er 4,7 miljoen Italianen gevaccineerd, maar waarvan er nog maar 1,5 miljoen twee inentingen hebben gekregen.

Draghi wil dat het vooruitgaat. Tijdens de digitale Europese top vorige week maakte hij zijn beklag over de trage levering. De voormalige voorzitter van de ECB herhaalde die klacht gisteren tijdens een telefoongesprek met Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. Hij verving vorige week ook de verantwoordelijke voor het vaccinatieprogramma door een legergeneraal.