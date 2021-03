Geweldpleger met bijl in Zweden vermoedelijk geen terrorist

De Zweedse politie gaat uit van poging tot moord en niet van terreur, in de zaak van de twintiger die zeven mensen verwondde met een bijl op straat in de gemeente Vetlanda, in het zuiden van het land. De drie zwaargewonden onder de slachtoffers zijn intussen buiten levensgevaar.

De bevoegde procureur Adam Rullman vertelde het Zweedse persbureau TT dat er een onderzoek loopt naar poging tot moord: ‘Op dit ogenblik is er niets concreets dat in een andere richting verwijst, maar we zijn nog aan het begin van het onderzoek.’

De politie sprak eerst over acht slachtoffers. Dat blijken er nu zeven te zijn. Drie daarvan waren in levensgevaar, maar zijn nu stabiel. De andere slachtoffers en de vermoedelijke dader – die door de politie in het been werd geschoten – zijn ook naar het ziekenhuis gebracht.