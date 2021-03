Vrijdag komt het Overlegcomité opnieuw samen. Komen er versoepelingen of toch weer verstrengingen? In de Kamer krijgen premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) een resem vragen over de coronacrisis. U kunt het debat hierboven live volgen.

Zal er na vrijdag dan toch versoepeld kunnen worden? Premier Alexander De Croo behoedt zich in de Kamer voor te sterke uitspraken. Wel wijst hij erop dat niet nieuwe maatregelen ervoor zullen zorgen dat de besmettingen zullen dalen, wel de manier waarop we ze opvolgen. ‘We kunnen er niet omheen dat bijvoorbeeld het respecteren van het telewerk naar beneden is gegaan, wat ertoe leidt dat er meer contacten zijn en besmettingen’, aldus de minister.

Niettemin beseft hij dat het langdurig aanhouden van de huidige maatregelen invloed heeft op onze motivatie. ‘We moeten perspectief geven voor de komende weken of maanden, dat verwacht het publiek van ons. Welke zijn de zaken die we meer kunnen toelaten? Waarvan we weten dat het bijkomend risico zeer klein is?’

De premier wijst erop dat de timing van eventuele versoepelingen belangrijk is. ‘Mochten we een aantal zaken te vroeg doen, zal dit leiden tot sterke toename van de hospitalisaties en april en mei, en zou de vrijheid van korte duur zijn. Dat is het laatste dat we zouden moeten doen. We moeten de stap zetten op het juiste moment. Vrijheid geven die leidt tot meer verbondenheid, maar kortstondige verbondenheid zou geen goede zaak zijn’, aldus De Croo.

‘Als we zelf een opbod van versoepelingen creëren, en die dan niet kunnen waarmaken, moeten we niet verbaasd zijn dat mensen teleurgesteld of gedemotiveerd zijn. Men verwacht van ons dat we het algemeen belang dienen, en niet onze persoonlijke populariteit.’

De Croo was ook duidelijk: ‘Niet het buitenplan gaat er voor zorgen dat we deze pandemie verslaan, wel de snelheid van vaccineren.’ Daarover werd minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) aan het woord gelaten. ‘We moeten sneller vaccineren, om de capaciteit van onze ziekenhuizen te vrijwaren’, erkent hij. ‘Alle problemen die we nu vaststellen in de verschillende centra, die moeten opgelost worden.’

Minister Vandenbroucke kwam ook terug op het aantal vaccins die ons land krijgt aangeleverd. ‘De Europese Commissie heeft ons ervan verzekerd dat alle landen hun gelijk deel krijgen van de loten van vaccins waarop men heeft ingetekend. Als andere landen vandaag sneller vaccineren, ligt dat in hoofdzaak aan een andere organisatie, misschien zelfs een betere organisatie waaruit we kunnen leren, ik wil dat niet uit de weg gaan.’

(dadelijk meer)