Twee twintigers opgepakt voor granaataanslag op feestzaal in Deurne

In het gerechtelijk onderzoek naar de granaataanslag op een feestzaal in Deurne zijn afgelopen weekend twee twintigers uit Borsbeek opgepakt. Dat meldt het Antwerps parket.

Op 16 juni 2020 werd rond 4 uur ’s nachts een granaat gegooid naar de inkom van een feestzaal aan de Boterlaarbaan in Deurne. Niemand raakte gewond, maar de glazen toegangsdeur zat na de explosie vol kleine inslagen.

Tijdens het onderzoek van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen kwam, onder meer via camerabeelden, een witte Mercedes en een telefoonnummer in beeld. Dat leidde de speurders naar een 22-jarige man uit Deurne en een 25-jarige man uit Deurne. De onderzoeksrechter heeft hen intussen vrijgelaten onder voorwaarden.

Na verloop van tijd kwamen ook twee 23-jarige mannen uit Borsbeek in beeld. ‘Ze kunnen mogelijk gelinkt worden aan de bewuste Mercedes. Het speurwerk van de fgp leverde nieuwe elementen tegen hen op, zodat ze afgelopen weekend ook gearresteerd en aangehouden werden’, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

De twee mannen verschenen donderdagochtend voor de raadkamer, maar op vraag van de verdediging werd de behandeling van de zaak uitgesteld naar maandag. ‘De feiten zijn gekwalificeerd als vernieling door ontploffing bij nacht, deelname aan een criminele organisatie en handel en bezit van verdovende middelen in vereniging’, aldus Aerts nog.