Uber-chauffeurs betogen in Brussel: ‘Wil Vervoort dat we faxmachines installeren in de wagen?’

De Uber-chauffeurs hebben donderdag tijdens een protestactie in het centrum van Brussel nogmaals hun onvrede geuit over het verbod op het gebruik van smartphones.

De Vereniging van Belgische Limousinechauffeurs (ACBL), die naar eigen zeggen 2.000 Uber-chauffeurs vertegenwoordigt, trommelde zo’n vierhonderd leden op die met een indrukwekkende stoet van wagens grote delen van de Brusselse kleine ring inpalmden. De betogers vragen een dringende modernisering van de gehele taxisector.

‘We vragen al jaren een globale hervorming van het taxiplan en de wetgeving uit 1995. De mobiliteit wordt geregeld door een wet die binnenkort 30 jaar oud is, dat is volledig achterhaald’, zegt Erdem Cetim, vicepresident van de ACBL.

Samen met enkele honderden Uber-chauffeurs benadrukken ze dat zij als kleine zelfstandige het slachtoffer zijn van de nieuwe regel die minister-president Vervoort heeft ingevoerd. Ze vrezen een economische en sociale catastrofe indien een hervorming uitblijft. Een waar ze al sinds het regeerakkoord van 2014 op wachten.

‘We waren overtuigd dat we zoals beloofd een voorstel zouden ontvangen van de huidige Brusselse regering, maar we waren heel verrast toen ze het gebruik van onze smartphone verboden. We zijn 2021 en je kan vandaag bijna alles met je gsm. Je koopt er vliegtuigtickets of zelfs een auto mee. Het is een werkinstrument en plots mogen we dat niet meer gebruiken. Misschien wil meneer Vervoort dat we faxmachines in onze wagens installeren?’, vraagt Cetim zich af.

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) wil Uber aan banden leggen door de strikte toepassing van een wet uit 1995. Die bepaalt onder meer dat elke rit ­onder VVB-licentie vastgelegd moet zijn in een schriftelijk huurcontract dat minstens drie uur loopt. Licentie­houders mogen in hun auto’s ook geen ‘toestel voor radiocommunicatie’ gebruiken. Ook binnen de Brusselse regering stuit de maatregel op verzet.