Vader Ruinerwoldgezin vrij vanwege slechte gezondheid

Gerrit Jan van D. (68), hoofdverdachte in de Ruinerwoldzaak, kan volgens de rechtbank door zijn slechte gezondheid niet terechtstaan. Van D. liep in 2016 ernstige en blijvende hersenschade op door een beroerte. Door de beslissing komt de man op vrije voeten.

De rechtbank in het Nederlandse Assen heeft donderdag bepaald dat de strafvervolging van Van D. moet worden beëindigd, omwille van hersenschade na een beroerte. Hij werd onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van zes van zijn negen kinderen. De zaak kwam in oktober 2019 aan het licht, nadat een van de kinderen alarm had geslagen.

De kinderen zouden tegen hun wil zijn vastgehouden op een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. Het gezin zou in een soort religieuze ban hebben geleefd, onder aanvoering van Van D.

Gerrit Jan van D., de hoofdverdachte in de Ruinerwoldzaak, zou zes van zijn negen kinderen tegen hun wil jarenlang van hun vrijheid hebben beroofd. Foto: De Telegraaf

Klusjesman en vriend Josef B. is medeverdachte in de zaak. Hij noemde de strafzaak eerder ‘een heksenjacht’. De rechtbank stelde B. in oktober vorig jaar op vrije voeten, in afwachting van zijn proces, dat wel zal worden voortgezet. Het is nog niet bekend wanneer dat gaat plaatsvinden.

Het openbaar ministerie heeft zelf ook aangegeven dat het strafvervolging van Van D. wil staken, omdat hij ‘procesongeschikt’ moet worden geacht. Van D.’s advocaten hadden eerder al gevraagd de strafzaak te beëindigen en hebben dat verzoek onlangs herhaald.