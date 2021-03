Tovert Roberto Martinez nog een nieuwe Belg uit zijn hoed? ‘Franse belofte gecontacteerd voor Rode Duivels’

De Rode Duivels azen, zoals intussen geweten, op Pascal Struijk, de Nederlandse belofteninternational met Belgische roots. Maar de verdediger zou niet de enige zijn. Ook de negentienjarige Franse belofte Adrien Truffert zou gepolst zijn door de Belgische voetbalbond.

Struijk heeft de Nederlandse nationaliteit, maar is in Deurne geboren en vroeg onlangs een Belgisch paspoort aan. Mogelijk wordt de 21-jarige centrale verdediger volgende maand door Martinez opgeroepen voor de WK-kwalificatiematchen van de Rode Duivels tegen Wales en Tsjechië.

Diezelfde weg zou nu mogelijk zijn voor Truffert. Dat meldt Sport/Footmagazine. De negentienjarige linksvoetige maakte vorige zomer de overstap van de beloften naar de A-ploeg van Rennes, waar hij ploegmaat is van Jérémy Doku. Hij speelde dit seizoen al 25 wedstrijden, waaronder vijf in de Champions League, waarin hij goed was voor één doelpunt en vier assists. Truffert kan op de hele linkse flank uit de voeten, maar speelt bij Rennes vooral als linksback. Hij wordt wel eens een lightversie genoemd van Liverpool-verdediger Andrew Robertson.

Truffert, die onlangs nog zijn contract verlengde tot 2025, zou een profiel hebben dat wel interessant kan zijn voor de Rode Duivels en dus zou hij gepolst zijn om voor België uit te komen. Hij werd geboren in Luik en speelde tot nu toe twee keer voor de Franse beloften. Truffert emigreerde al na drie maanden naar Frankrijk, waar hij zich in 2015 aansloot bij Rennes.