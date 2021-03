‘The wrong place’, de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival, is vintage Hooverphonic, met Geike Arnaert als de femme fatale die haar minnaar voor één nacht een kopje kleiner maakt. Maar zal het ook scoren?

‘Een one night stand gone wrong’, zo omschrijft Alex Callier de Songfestivalinzending van Hooverphonic. Het is het eerste nummer dat de groep uit Sint-Niklaas uitbrengt – op een nieuwe versie van ‘Mad ...