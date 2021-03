EMA start evaluatie van het Russische Spoetnik-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) start met de evaluatie van het Russische coronavaccin Spoetnik V. Een zogenaamde ‘rolling review’ is de laatste stap voordat er een formele goedkeuringsaanvraag kan worden ingediend.

De beslissing van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMA is gebaseerd op voorlopige resultaten van laboratoriumstudies en vroege klinische proeven bij mensen. Daaruit blijkt dat Spoetnik V de aanmaak van antilichamen en immuuncellen opwekt tegen sars-CoV-2, het virus dat covid-19 veroorzaakt.

Het EMA zal die gegevens nu beoordelen van zodra ze beschikbaar worden gemaakt. Eens er voldoende informatie voorhanden is, kan dan een formele aanvraag worden ingediend. Door het opstarten van de evaluatie zou het minder lang dan normaal moeten duren om een eventuele marktaanvraag te beoordelen. De eindbeoordeling ligt bij de Europese Commissie, al is dat meestal maar een formaliteit.

Het Spoetnik-vaccin is, net als dat van Oxford/AstraZeneca, een zogenaamd virale vector-vaccin. Het maakt met andere woorden gebruik van een al gekend virus waaraan een antigeen (spike-eiwit) of genetische code van een antigeen is toegevoegd. Bij Spoetnik V gaat het om twee verschillende adenovirussen (Ad26 en Ad5), die allebei in een aparte dosis worden toegediend. Deze zorgen ervoor dat lichaamscellen het spike-eiwit aanmaken en de natuurlijke verdedigingsmechanismen getriggerd worden.

Vanaf juni dosissen beschikbaar

Meteen na de aankondiging van het EMA toonde Rusland zich al bereid om, indien het vaccin wordt goedgekeurd, vanaf juni dosissen beschikbaar te stellen om 50 miljoen Europeanen in te enten. Dat deelde Kirill Dmitriev, de directeur van het Russische investeringsfonds RDIF dat betrokken is bij de financiering van het vaccin, mee in een communiqué. Hongarije en Slovakije hebben, buiten het EMA om, al doses van het vaccin besteld. Ook Kroatië zou dat willen doen.

Uit een publicatie in The Lancet begin februari bleek dat het Russische coronavaccin een effectiviteit van 91,6 procent bood tegen symptomatische vormen van covid-19.

Tot nog toe heeft het EMA drie vaccins goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie: Pfizer/BioNTech, Moderna en Oxford/AstraZeneca. Op 11 maart spreekt het zich uit over een vierde vaccin, dat van Johnson & Johnson. Daarnaast loopt bij het Europese Geneesmiddelenbureau ook al een rolling review voor de vaccins van Novavax en CureVac.