Zo willen onze buurlanden de lockdown lossen

Wanneer kunnen we opnieuw op restaurant en wanneer mogen we opnieuw met meerderen afspreken? Onze regering biedt voorlopig weinig perspectief, maar onze buurlanden hebben hun exitplannen wel al (voor een deel) ontvouwd. Een overzicht.

VERENIGD KONINKRIJK

De Britse premier Boris Johnson deed vorige maand al uit de doeken hij zijn land uit de lockdown wil loodsen. Dat zal gebeuren in vier fasen. Er zijn vijf data geprikt, waarop telkens wat meer mogelijk is. Tussen elke fase van het plan zitten minstens vijf weken. Zo kan de impact ervan geëvalueerd worden voor het land naar de volgende stap overgaat.

8 maart: scholen mogen eindelijk heropenen. Ook rusthuisbewoners mogen vanaf dan weer één bezoeker ontvangen. Vanaf 29 maart moeten Britten niet langer thuisblijven en mogen ze elkaar opnieuw ontmoeten in buitenlucht, met een maximum van zes mensen of twee gezinnen. Ook buitensporten is dan weer toegelaten.

12 april: Niet-essentiële winkels en kappers mogen heropenen, net zoals publieke instellingen zoals bibliotheken en musea, maar ook fitnesscentra, zwembaden en pretparken. Ook een aantal buitenlocaties zoals drive-inbioscopen mogen dan de draad opnieuw oppikken. Cafés en restaurants mogen mensen buiten bedienen.

17 mei: de meeste maatregelen rond sociaal contact in buitenlucht worden opgeheven, al staat er nog een maximum van dertig man op bijeenkomsten. Pubs en restaurants mogen opnieuw klanten binnen ontvangen. Ook de cinema’s, theaterzalen en sportstadions mogen dan mensen ontvangen. Tot dertig mensen mogen huwelijken, begrafenissen en recepties bijwonen.

21 juni: alle maatregelen worden opgeheven en alle zaken kunnen heropenen.

Hier die Öffnungsschritte der heutigen Corona-Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der MPs in der Übersicht: pic.twitter.com/POSgvI8LeQ — Helge Braun (@HBraun) March 4, 2021

DUITSLAND

Hoewel de besmettingen er nog in stijgende lijn zitten, hebben ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de zestien deelstaatministers een akkoord bereikt over een exitplan in vijf stappen. Ze benadrukt dat het stappenplan wel voorzien is van een noodrem waarbij de versoepelingen kunnen worden teruggedraaid, mocht de pandemie toch opnieuw uit de hand lopen.

8 maart: tot vijf volwassenen uit twee verschillende gezinnen mogen elkaar binnenshuis ontmoeten. Kinderen tot veertien jaar worden niet meegerekend. In gebieden met betere cijfers, kan een gezin twee andere gezinnen zien, met een maximum van tien personen.

Vanaf maandag mogen ook boekhandels, bloemenwinkels en tuincentra opnieuw de deuren openen, mits de nodige veiligheidsmaatregelen. In sommige deelstaten waren de tuincentra reeds geopend.

In een volgende fase komen onder meer musea, dierentuinen, plantentuinen of herdenkingsmonumenten aan bod, mits een reservatiesysteem. Dan is ook het afhalen van online gekochte goederen mogelijk in de handel.

De daaropvolgende versoepelingen kunnen plaatsvinden indien de situatie twee weken lang niet verslechtert. Dan kunnen restaurants en cafés weer buiten gasten ontvangen en mogen onder meer bioscopen, theaters en concertzalen weer open.

Als het aantal besmettingen tot onder de 50 gevallen per 100.000 inwoners daalt in de laatste week , hoeft men niet meer vooraf te boeken. Stijgt het aantal besmettingen opnieuw boven de 100 per 100.000 inwoners dan wordt aan de noodrem getrokken, en worden de restricties van voor 8 maart opnieuw ingevoerd.

Vanaf 8 maart kunnen alle burgers wekelijks een gratis sneltest krijgen.

In Nederland weten ze nog niet wanner de horeca opnieuw kan openen. Foto: AFP

NEDERLAND

Nederland heeft ondanks stijgende cijfers deze week toch al een eerste lichte versoepeling doorgevoerd. Zo mogen leerlingen in het middelbaar onderwijs vanaf 1 maart opnieuw deels naar school komen. Als regel geldt dat leerlingen minimaal één dag per week naar school gaan. Het is de eerste stap in het versoepelingsschema van de Nederlandse regering.

Onze noorderburen kunnen sinds maandag ook opnieuw naar de kapper, die net zoals andere contactberoepen groen licht kregen zolang ze werken op reservatie. Enkel sekswerkers vallen voorlopig nog uit de boot. Ook opnieuw gaan winkelen mag, maar ook dat moet op afspraak gebeuren. Jongeren tot en met 26 jaar mogen ook opnieuw samen buiten sporten bij hun club.

FRANKRIJK

Een concreet stappenplan werd nog niet ontvouwd, maar de Franse president Emmanuel Macron hoopt zijn landgenoten vanaf half april opnieuw wat meer vrijheid te kunnen gunnen. De avondklok om 18 uur zal ook de komende vier à zes weken nog van kracht zijn (enkele zwaar getroffen regio’s wordt zelfs een weekendlockdown opgelegd) maar daarna zouden betere tijden moeten volgen.

‘Er komen nog moeilijke tijden aan, maar voor het eerst in maanden is de terugkeer naar normale levensomstandigheden opnieuw in zicht’, zei regeringswoordvoerder Gabriel Attal woensdag. ‘We hopen op midden april en bereiden ons daar op voor. De president heeft ons gevraagd om voorstellen te formuleren die een voorzichtige heropening van het land mogelijk maken.’