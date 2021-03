Britse prins Philip onderging ingreep voor hartaandoening

Prins Philip (99), de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth II, heeft woensdag een ‘succesvolle ingreep’ voor een hartaandoening ondergaan. Dat heeft Buckingham Palace meegedeeld.

Om welke ingreep het precies gaat, werd niet meegedeeld. De prins zal nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ‘voor behandeling, rust en herstel’, zo staat wel in de mededeling van het koninklijk paleis.

Prins Philip werd op 16 februari in het Londense ziekenhuis King Edward VII opgenomen om te worden behandeld voor een infectie. Maandag werd hij overgebracht naar St Bartholomew’s, een ander ziekenhuis in de hoofdstad.

Het grootste deel van zijn leven was de prins in goede gezondheid, hoewel in 2007 bekend werd dat hij al vijftien jaar een hartkwaal had. In 2011-2012 werd hij drie keer in het ziekenhuis opgenomen, één keer voor zijn hart en twee keer voor een blaasontsteking.

De Queen en haar man hebben allebei al zeker één inenting tegen het coronavirus gekregen.