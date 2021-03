‘15 miljoen Europeanen uit armoede halen tegen 2030’

Met een nieuw actieplan tegen 2030 probeert de Europese Commissie de Europese pijler van sociale rechten meer inhoud te geven.

Tegen 2030 moet minstens 78 procent van de Europeanen tussen 20 en 64 jaar een job hebben – in 2019 en voor de pandemie lag dat percentage op 73,1. Minstens 6 op de 10 Europeanen moet tegen dan jaarlijks een opleiding volgen, nu is dat minder dan 40 procent. En het aantal mensen die het risico op armoede lopen moet teruggedrongen worden met 15 miljoen.

Valdis Dombrovskis. Foto: AP

Die drie doelstellingen formuleert de Europese Commissie in een actieplan voor een socialer Europa. ‘Ambitieus maar realistisch’, noemt ze het zelf. Uit de resultaten van het vorige actieplan Horizon 2020 blijkt dat het niet vanzelfsprekend zal zijn. Toen werd de ambitie geformuleerd om het aantal mensen dat een risico op armoede loopt te verminderen met 20 miljoen tegen 2020. Maar in 2019 lag dat aantal slechts 12 miljoen lager dan in 2008, blijkt uit cijfers van de Commissie. Voor de pandemie lag dat cijfer op 91 miljoen. ‘En de sociale impact van de pandemie is immens’, zei Europees Commissaris Valdis Dombrovskis.

Voor Europarlementslid Sara Matthieu is de Commissie niet ambitieus genoeg. ‘Ik wil bovenop die nieuwe strategieën vol mooie woorden ook wetgeving die de doelstellingen afdwingt tegen 2030. De doelstellingen inzake armoedebestrijding en werkloosheidsbestrijding, die al deel waren van de 2020-strategie, werden nooit gehaald. De VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten, Olivier De Schutter, drong er in zijn recente rapport op aan het aantal mensen met een risico op armoede tegen 2030 met 50 procent te verminderen. Waarom stelt de Commissie een inspanning voor die 3 keer lager ligt?’

De Europese leiders zullen het actieplan bespreken tijdens een speciale top in het Portugese Porto in mei.