Steun voor onafhankelijkheid groeit spectaculair in Wales

Uit een recente opiniepeiling van ITV News Tonight blijkt dat het onafhankelijkheidsgevoel in Wales ‘spectaculair gestegen is’. Net geen 40 procent van de ondervraagden is voor. Vooral Welshe jongeren zijn een afscheiding van het Verenigd Koninkrijk wel zitten.

39 procent van de ondervraagden stelt voorstander te zijn van een onafhankelijk Wales, los van het Verenigd Koninkrijk. Het gaat volgens ITV News Tonight om de grootste steun ooit voor een onafhankelijk Wales. Traditioneel blijkt uit soortgelijke polls dat slechts 10 procent van de bevolking wil dat hun land zich losscheurt van het VK.

De voorstanders van een onafhankelijk Wales vinden dat hun land andere sociale waardes heeft dan het VK en zijn ook niet blij met hoe de Britse regering de coronapandemie heeft aangepakt. Verder valt ook op dat vooral jonge kiezers voor een onafhankelijk Wales zijn. Volgens ITV News Tonight zijn de huidige jongeren in Wales opgegroeid met een sterkere Welshe identiteit en speelt ook de Welshe taal een belangrijke rol in hun leven.

In Schotland, waar zo’n 53 procent van de bevolking voor de onafhankelijkheid is, speelt ook de Brexit een rol. Dat is minder het geval in Wales waar de meerderheid voor ‘Leave’ stemde.

‘Dit is een sombere waarschuwing voor premier Boris Johnson. Zijn arrogante vijandigheid tegenover de Welshe democratische rechten en het Welshe parlement kan het VK mogelijk doen splitsen’, zei voormalig Brits minister voor Wales Peter Hain tegen The Guardian.

Uit de poll bleek verder dat mensen zich bij een eventueel onafhankelijk Wales zorgen maken over de economische gevolgen en de impact op reizen naar en werken in de andere Britse landen (Engeland, Schotland en Noord-Ierland).