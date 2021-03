Parlement gelast zitting af door voorspelde Capitoolrellen

Door de waarschuwing van de Capitoolpolitie dat een militie zou proberen donderdag het Capitool binnen te dringen, zag het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zich verplicht de zitting die dag af te gelasten.

Het Huis had een debat en een stemming gepland over de hervorming van de politie. De senaat, het andere deel van het Amerikaanse parlement, plant wel nog samen te komen in de namiddag om de covid-relanceplannen van president Joe Biden te bespreken.

De politie van het Capitool spreekt over een ‘geïdentificeerde’ militie. Afgaand op de arrestaties na de bestorming op 6 januari, zou het kunnen gaan over de ‘Oath Keepers’ of de ‘Three Percenters’, beide gewapende rechts-extremistische groepen.

‘Het departement van de Capitoolpolitie van de Verenigde Staten is zich bewust van en klaar voor mogelijke bedreigingen aan het adres van leden van het Huis van Afgevaardigden of het Capitooldomein zelf’, stond in haar verklaring te lezen. De politie maakt zich sterk dat ze de beveiling beduidend heeft verbeterd.