Hooverphonic gaat met ‘The wrong place’ naar Eurovisiesongfestival

‘Het nummer gaat over een one night stand gone wrong. We wilden iets anders doen dan schrijven over lockdowns’, zegt Hooverphonic-frontman Alex Callier over zijn nieuwe renpaard voor de herkansing van het Eurovisiesongfestival in Rotterdam, vorig jaar afgelast door de lockdown.

In de ochtendshow van Peter Van de Veire op radiozender MNM onthulden de drie leden van de band het nieuwe nummer waarmee ze over twee maanden naar het 65ste Eurovisiesongfestival trekken: ‘The wrong place’.

Vorig jaar gooide corona roet in het eten. Het songfestival werd afgelast en de single ‘Release me’ werd opgeborgen. De voorbije maanden schreef Alex Callier een nieuw nummer en werd zangeres Luka Cruysberghs vervangen door voorgangster Geike Arnaert.

Op 18 en 20 mei vinden de halve finales van het Songfestival plaats in Rotterdam. Daar wordt bepaald of de band met het nummer doorstoot naar de finale, op 22 mei.

Over de ietwat lauwe reacties van het MNM-publiek maakt Callier zich weinig zorgen: ‘Vorig jaar is ‘Release me’ met de grond gelijk gemaakt, maar zijn we door het publiek online tweede gestemd. We trekken ons er niet te veel van aan. Ik ben benieuwd naar de Nederlandse reacties, de Belgen kunnen toch niet stemmen.’