Vlaamse wintertoerismesector trekt definitief streep door skiseizoen

Zeventien Vlaamse organisatoren van skireizen annuleren alle groepsreizen richting skigebieden voor de rest van het seizoen, dus ook voor de Paasvakantie. Dat laten ze woensdagavond weten in een gezamenlijke mededeling.

Reden is het verbod op niet-essentiële reizen dat de overheid heeft ingevoerd om het coronavirus beter in te dijken. De ski-organisaties verwachten op korte termijn geen versoepeling van die regel, zeggen ze in de mededeling.

Bovendien is ook de situatie in de meeste skilanden niet ideaal. In Oostenrijk zou het skitoerisme pas midden april weer mogen opstarten en ook in Italië zijn alle skiliften nog zeker tot 6 april gesloten, klinkt het.

Reizigers al op de hoogte

De meeste reizigers zijn al persoonlijk op de hoogte gebracht van de annulatie van hun reis, zeggen de reisorganisaties. ‘We nemen deze beslissing nu al, voor de gemoedsrust en het comfort van onze vele klanten die nog een skivakantie hadden geboekt. Het is onze morele en maatschappelijke plicht om nu al duidelijkheid hierover de creëren.’

De organisaties roepen de overheid op om werk te maken van de vaccinatie en de exitstrategie, ‘zodat we volgende winter opnieuw voluit kunnen gaan’, zeggen ze. ‘Sinds maart 2020 ligt de sector van het georganiseerde wintertoerisme volledig stil. De inkomsten voor deze sector zijn al meer dan een jaar letterlijk gereduceerd tot nul. De professionele skisector kan zich niet nog eens een winter zonder omzet permitteren.’