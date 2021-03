Vrouw verkracht op toilet, toch geen celstraf

Twee twintigers die veroordeeld zijn voor de verkrachting van een vrouw, in juni 2018, op het toilet in een Gentse discotheek, moeten niet naar de cel. De rechter houdt rekening met de context van de avond.

De toen 19-jarige vrouw ontmoette in de Gentse Overpoort S.N. en B.V., beiden 22. Volgens getuigen kuste ze eerst met S.N., daarna verdwenen ze naar de toiletten, B.V. volgde hen. De mannen vertelden later dat ze seks hadden met de vrouw. B.V. had ook alles gefilmd. De vrouw herinnerde zich ’s anderendaags niet meer wat er gebeurd was. Pas na een maand diende ze een klacht in. ‘Ze liep meerdere soa’s op en is blijvend getraumatiseerd’, zegt haar advocate.

Het Gentse parket bracht de twee voor de strafrechter. Volgens hen was de seks met instemming van de vrouw gebeurd. De rechter beoordeelde de feiten als bijzonder ernstig, maar zag de context als verzachtende omstandigheid. ‘Daaruit blijkt een zekere onbezonnenheid en een verkeerde ingesteldheid, maar niet zozeer een louter criminele ingesteldheid.’

S.N. kreeg een celstraf van 16 maanden met uitstel, B.V. kreeg 20 maanden met uitstel. Ze moeten de vrouw wel een schadevergoeding betalen.