Regering-Biden beperkt droneaanvallen buiten oorlogsgebieden

De regering onder de Amerikaanse president Joe Biden heeft een tijdelijke beperking ingesteld op antiterroristische droneaanvallen buiten oorlogsgebieden als Afghanistan en Syrië, zo meldt The New York Times. Onderzocht wordt of de regels rond zulke operaties, die stammen uit de ambtsperiode van oud-president Donald Trump, strenger moeten worden gemaakt.

Onder de tijdelijke nieuwe regels moeten de veiligheidsdienst CIA en het leger toestemming krijgen van het Witte Huis voordat zij terroristen kunnen aanvallen in landen waar de situatie chaotisch is en waar weinig Amerikaanse troepen zijn gelegerd, bijvoorbeeld Somalië en Jemen. Onder Trump mochten de CIA en het leger nog naar eigen goeddunken ingrijpen als een aanval gerechtvaardigd was en er werd voldaan aan bepaalde omstandigheden rond het doelwit.

De beleidswijziging van de regering-Biden moet helpen voorkomen dat burgerslachtoffers vallen bij de Amerikaanse aanvallen. De nationale veiligheidsadviseur van president Biden, Jake Sullivan, stelde het nieuwe beleid in op 20 januari, de dag dat Biden werd geïnaugureerd, aldus ingewijden. De Amerikaanse regering maakte de beleidswijziging destijds echter niet publiekelijk bekend.

Wereldwijde promotie van democratie

Biden geeft leiding aan de vierde Amerikaanse regering die intensief gebruikmaakt van drones om terroristen aan te vallen. Als vicepresident onder Barack Obama maakte Biden deel uit van een regering die in toenemende mate drones inzette. In zijn tweede termijn stelde Obama aanzienlijke beperkingen in op het gebruik van drones.

De regering-Biden publiceerde woensdag ook nieuwe richtlijnen voor de nationale veiligheidsstrategie. De wereldwijde promotie van democratie is het centrale element in die richtlijnen.