Acht mensen verwond met bijl in Zweden, politie vermoedt terreurdaad

De Zweedse politie heeft in Vetlanda een man neergeschoten en opgepakt nadat hij acht mensen had verwond met een bijl. De politie vermoedt een terreurdaad.

Een twintiger heeft woensdagnamiddag in Vetlanda, een stadje in het zuiden van Zweden, acht mensen toegetakeld met een bijl. In de eerste berichtgeving was er sprake van een steekpartij. De politie wilde namelijk niet verduidelijken welk wapen de dader had gebruikt om de verklaringen van getuigen niet te beïnvloeden.

De man werd in zijn been geschoten en kon zo ingerekend worden. Volgens de Zweedse premier Stefan Löfven is een terroristisch motief niet uitgesloten. De politie bevestigt dat het een onderzoek naar terreur heeft geopend, maar wil niet meer details kwijt.

Het is niet duidelijk hoe ernstig de slachtoffers er aan toe zijn. Volgens persagentschap AP heeft een lokale politiecommissaris verklaard dat ze buiten levensgevaar zijn.